«Yo me hice cargo de Videla, pero de la chica no, yo no la maté», declaró Colicheo

En el marco de la audiencia de alegatos finales antes de que el jurado popular defina si declara culpable o no a Antonio Colicheo por el femicidio de Claudia Casmuz, el detenido e imputado por el hecho hizo uso de la palabra desligarse de la responsabilidad por la muerte de la joven.

“Yo a la chica no la maté. Yo me hice cargo de Videla pero de la chica no, no la maté…” declaró Colicheo antes de los alegatos de los representantes del Ministerio Público, la querella y la defensa.

Durante la mañana de este martes continúan los alegatos de las partes, para que luego los integrados del jurado popular pase a deliberar para determinar si declara la culpabilidad o no de Colicheo como responsable por el femicidio.

"No la dejen desamparada", pidió el fiscal

En su alegato final, el fiscal Jefe Andrés Nelli, pidió a los miembros del jurado «no dejen desamparada» a Claudia Casmuz, al tiempo que remarcó que el hecho debe ser juzgado con perspectiva de género.

Nelli planteó que el detenido e imputado debe ser declarado culpable por el hecho de “homicidio doblemente agravado por haber actuado con alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género y mediante el empleo de arma de fuego” y, por otro lado, “robo simple en calidad de autor, en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra”.

«La evidencia habla por sí sola«, sostuvo el fiscal al remarcar que se está juzgado un «hecho aberrante y de un total menosprecio hacia la mujer«, e insistió que los integrantes del jurado popular deben analizarlo con perspectiva de genero.

«Claudia habló por medio de los peritos. No hablaba nunca, pero hoy habló y señaló como autor de su muerte a Colicheo. Escuchenla. No la dejen desamparada«, cerró Nelli.

El desarrollo del juicio por jurados

A lo largo de cinco audiencias, las parte acusadora y la defensa presentaron varios testimonios, en tanto que este martes se inició la etapa final del juicio por jurados por el femicidio de la joven de Roca, Claudia Casmuz, quien fue hallada sin vida y enterrada el 4 de marzo de 2021 en el puesto «La Perseverancia», camino a Casa de Piedra.

Antonio Gregorio Colicheo está imputado por el femicidio de la mujer en carácter de autor, y simultáneamente por el «robo» de un arma de fuego a su tío, con el que habría asesinado a la joven tras dispararle dos veces.

Tras la declaración de Colicheo, la audincia continuará con los alegados de Andrés Nelli y Veronica Villarruel en representación del Ministerio Público Fiscal, del abogado Joaquín Hertzriken Catena como querellante en representación de los familiares de Claudia Casmuz, y de Pablo Piombo por la defensa pública. Cada uno formulará sus peticiones ante el tribunal popular.

La audiencia se completará con las instrucciones para la deliberación que el juez técnico Emilio Stadler dará a los integrantes del jurado. Esas instrucciones contienen las pautas de análisis de la prueba y el abanico final de posibles delitos por los que el jurado podrá declarar al imputado culpable o no culpable.

Luego el jurado pasará a una sala privada para deliberar de manera secreta. Podrán resolver en unas horas o hasta en un máximo de dos días, según establece el artículo 201 del Código Procesal Penal de Río Negro.