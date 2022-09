Femicidio de Claudia: ya define el jurado popular, entre la condena y la absolución de Colicheo

El juradop popular decide en las próximas horas si declara culpable o no a Antonio Colicheo. Foto: Cesar Izza

Ante pedidos contrarios, el tribunal popular se verá en una ardua tarea esta tarde tras concluir los alegatos de clausura en el juicio por jurados por el femicidio de Claudia Casmuz. La joven de 28 años fue hallada semienterrada en marzo de 2021 en un puesto en cercanías a Casa de Piedra y por ese hecho está imputado Gregorio Antonio Colicheo.

La parte acusadora y la defensa hicieron pedidos de condena y de absolución, respectivamente, por lo cual la contradicción está expuesta y el tribunal popular ya está debatiendo desde las 15 en sesión secreta. Intercambian posiciones sobre los dos delitos imputados e intentarán alcanzar una postura unánime en el transcurso de la tarde.

“Sin influencias”, pidió el juez técnico Emilio Stadler en las instrucciones que comenzó a leer pasadas las 13:30 en la sala de audiencias a los doce ciudadanos que tienen a cargo dar su veredicto. En minutos más, pasarán a deliberar en sesión secreta y antes de 48 horas deberán dar su sentencia.

Para la fiscalía a cargo de Andrés Nelli y Verónica Villarruel, Colicheo debería ser declarado responsable de los delitos de femicidio con alevosía de la joven roquense; y robo con tenencia de arma de fuego de guerra, tal como se habían formulado los cargos.

“Todos los proyectiles salieron del arma Taurus que tenía Colicheo. ¿Quién disparó el arma? Todas las evidencias demuestran que fue Colicheo”, aseguró el fiscal André Nelli. “La evidencia habla por sí sola”, señaló sobre el hombre condenado por el crimen del trabajador judicial de Roca, Javier Videla.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal se trata de un «hecho aberrante y de un total menosprecio hacia la mujer» y en este sentido, pidió al jurado que juzgue con perspectiva de género. Para Nelli, Colicheo “la usó como un objeto inanimado y cuando se cansó, la desechó como basura. Eso es violencia de género”, enfatizó.

“Tienen más que suficientes pruebas para declararlo culpable por robo y tenencia de arma de fuego de guerra”, explicó y enumeró las pruebas incluidas durante las audiencias.

«Claudia habló por medio de los peritos. No hablaba nunca, pero hoy habló y señaló como autor de su muerte a Colicheo. Escuchenlá. No la dejen desamparada» Andrés Nelli, fiscal jefe

El abogado querellante, Joaquin Hertzriken Velasco, compartió la teoría del caso con la fiscalía y pidió que se lo declare culpable por femicidio y robo del arma. “Hemos podido despejar toda duda razonable respecto al hecho y a la autoría. Colicheo obró solo en un lugar despoblado y desconocido”, dijo y agregó que Claudia fue sometida por un arma y en un contexto de violencia física fue asesinada.

Además, Hertzriken sostuvo que el imputado se valió del estado de “total indefensión” de la víctima para efectuar el crimen.

«Se llevó, torturó y ejecutó a mi hija»

La propia madre de la víctima y querellante en la causa, Edith Yanca, hizo uso de su última palabra en nombre de su hija y pidió justicia ante el jurado popular. «Se llevó, torturó y ejecutó a mi hija», dijo y apuntó directamente al imputado. La mujer aprovechó la ocasión para pedir la pena máxima, aunque en esta instancia no se debatirán penas.

«El poder judicial de Roca quiere castigar a Antonio Colicheo»

“Hay una gran diferencia entre hacer justicia y ajusticiar”, comenzó su alegato el defensor público Pablo Piombo, en su alegato este mediodía. “Juzguen como les gustaría que los juzguen a ustedes. Usemos la misma vara”, aseguró.

En su petición al jurado popular, fue directo y pidió mediante un relato coloquial y cercano, que absuelvan a Colicheo. Y «si tienen dudas” deben posicionarse a favor del imputado, dijo.

Piombo se explayó en la misma línea en la que lo hizo durante las sucesivas audiencias: la falta de pruebas y “falsas denuncias”. Ahora sumó acusaciones por “mentiras” en los testimonios puntualmente por parte de Claudio Aroca, el tío del acusado y denunciante por el robo del arma. Además, habló de “medidas ausentes” y falta de rigor científico en las acusaciones.

“Yo no estoy en condiciones de acusar a nadie. (…) Nadie sabe quién fue que hizo el disparo. Nadie tiene la más pálida idea. Le quieren encajar el crimen a el” Pablo Piombo, abogado defensor

Tanto el abogado como Colicheo, explicaron su versión de los hechos. Según ellos, Aroca quería matar a Colicheo y este, compró un arma para defenderse.

Piombo dijo que no se acreditó que el arma fuera de Aroca ni que se hubiera robado, por otro lado, que no se probó quien apretó el gatillo del arma homicida. Además, sostuvo que “no hay violencia de género porque no había relación”, entre Colicheo y Casmuz.

Dijo que su defendido podría bien haber sido «cómplice» o «encubridor». Por haber sido hallado el cuerpo en campo abierto, la sepultura de la mujer la podría haber hecho cualquier persona y más aun el asesinato.

“Ya es más que suficiente con las pruebas que se han dado”, cerró Colicheo al finalizar los alegatos, quien hizo uso de su última palabra. Esto fue luego de que en el inicio de la jornada haya negado ser el asesino de la joven.

Pasadas las 15:00 el juez Stadler habilitó formalmente el paso a la deliberación del jurado en sesión secreta. Los ciudadanos tendrán hasta 48 horas para dar su veredicto que debería ser unánime.

