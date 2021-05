Kate Middleton se vacunó con la primera dosis contra el coronavirus

Kate Middelton, futura reina del Reino Unido, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La esposa del príncipe William contó en la cuenta de Twitter que comparten los duques la noticia: "Ayer recibí la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19" escribió.

Middleton recibió la dosis en el Museo de Ciencia de Londres, no muy lejos de su hogar en el Palacio de Kensington al oeste de la ciudad. En esa locación se ofrecen tanto la vacuna Pfizer/BioNTech como la de Oxford-AstraZeneca y todavía no fue revelado qué vacuna se aplicó la pareja real.

La duquesa mostró una foto del momento y aprovechó para agradecer a los involucrados en la vacunación. "Estoy enormemente agradecida con todos los que juegan un papel en el programa de vacunación. Gracias por todo lo que están haciendo", escribió.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x