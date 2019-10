La agenda cultural para el fin de semana llega con gaitas y tambores a Bariloche

Música

Hoy a las 21 en espacio Moma de la calle Traful 210 comienza la segunda edición de Melipal Musical. La primera propuesta es “Tango a Cuerda” a partir de las 21. Tango, balses y milongas, donde las cuerdas, la voz y los encuentros son protagonistas.

Para mañana a partir de las 21, la invitación es para disfrutar de “Jazztronautas 7teto” con temas clásicos de jazz recreados con arreglos originales. “Jazztronautas 7teto” es una formación enfocada en la búsqueda del material musical del género de las décadas de los 20 al 50 del siglo XX. Compositores como Duke Ellington, Bix Beiderbecke, J.J. Johnson, Miles Davis, Tadd Dameron, entre otros son las fuentes de las que el grupo toma su música.

El domingo desde las 17.30 la propuesta seguirá con “La Maroma”, con su espectáculo de música patagónica especialmente compuesta para niñas y niños de todas las edades. Reservas y consultas al WhatsApp 1156336267 – 1164998523.

El Trap llega esta noche al gimnasio municipal 1, que está ubicado en Ruíz Moreno y Elflein, con la presentación del dúo Barderos-Show ATP. El espectáculo se había anunciado en julio pasado, pero se suspendió por la tormenta de nieve.

Tomás Campos conocido como C.R.O, oriundo de la provincia de Neuquén, y con tan solo 20 años, hoy es uno de los grandes exponentes del Trap de Argentina.

“Llamado por algunos 'El pibe de los Mil Géneros´, por la versatilidad de sus temas que proponen trap, rap, rock y electrónica, C.R.O unió fuerzas y efectuó varias colaboraciones con otro grupo exponente del género en Argentina como lo es #ModoDiablo, conformado por los Argentinos DUKI (con quien ha hecho varios FT), YSY A y NEO Pistea.

Además de su trabajo solista, y colaboraciones con otros artistas relacionados al movimiento del genero urbano, C.R.O también pertenece al dúo BARDERO$ junto a Homer El Mero Mero, otro reconocido rapero de la escena.

También, Homer es oriundo de la provincia de Neuquén. Desde sus comienzos en 2013 de la mano del Freestyle, fue captando la atención de grandes grupos de gente que se juntaba en las plazas, y sobresaliendo del resto con su autenticidad y personalidad.

En 2014, C.R.O y Homer decidieron formar Barderos, proyecto con el cual desembarcan en Buenos Aires.

Luego de dos años de intenso trabajo, varios discos publicados e incontables shows alrededor del país y países limítrofes, Barderos logró proyectarse como una de las grandes promesas de la escena urbana hispanoparlante.

Durante los próximos meses, C.R.O, Homer y Barderos estarán de gira por ciudades de Argentina, Chile, Perú, México y España.

La convocatoria es para disfrutar desde las 20 en la Iglesia Catedral de un concierto de bandas de gaitas a beneficio del hospital Ramón Carrillo, con jueces y músicos invitados. El concierto forma parte del Octavo Encuentro Sudamericano de bandas de gaitas, tambores y danzas escocesas, que se desarrollará mañana desde las 10 hasta las 18, en el Club Los Pehuenes. Habrá competencias, shows, juegos, feria, comida y amplia variedad de cervezas artesanales.

Hoy desde las 21 se presenta “Tonta Luz” con canciones de Spinetta, en el local El Mallín, que está situado a la altura del kilómetro 11,600 en la avenida Bustillo. El grupo “Tonta Luz” está integrado por Martín Caracoche, en guitarra y voz, Gabriel Cortez, en bajo, Agustín Marticorena, en guitarra

y Víctor Batán, en batería.

“Tonta Luz no es un tributo, tampoco un homenaje, es simplemente, el disfrute de interpretar la música de Spinetta. Con esa impronta se presentan las canciones, en versiones propias pero tratando de respetar la esencia spinetteana”, destacaron en la convocatoria.

Mañana desde las 19 se desarrollará el Festival Hip Hop, en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento. Se realizarán batallas de freestyle y de breaking más bandas invitadas. Desde el 2013 en el inicio del programa “Usinas Culturales Rio Negro”, en el taller de breaking a cargo de Kaio Giménez, se empezó a gestar este movimiento generando el nacimiento de “Knockouterz Crew”. Organiza el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Rio Negro. La entrada es libre y gratuita y estarán disponibles mañana.

La Guardia Nueva se presentará mañana a las 21, en el Camping Musical Bariloche (CMB). La Guardia Nueva logró el Premio Tango sin Fin 2017/ Ganadores del Primer Mundial de Orquestas.

Desde 2014, Facundo Mercado (dirección /arreglos /guitarra), Bruno Ventura (guitarra) y Luis Mario Rossi (guitarrón) desarrollan una apuesta contemporánea conservando la sonoridad porteña. Siempre con arreglos propios y recuperando la raíz del tango. La entrada es un bono contribución de 350 pesos y 300 para socios del CMB. Se pueden comprar en forma anticipada en Andino Fotografía, de Mitre 515, en Don Mariano, de avenida Pioneros y Book y en Morena, situado en la avenida Bustillo al 24,300. También, estarán disponibles en la boletería del lugar, minutos antes del inicio del concierto. El CMB está ubicado en calle Vivaldi al 1000, a la altura del kilómetro 25 de la avenida Bustillo.

Marcelo Saccomanno presentará mañana a las 21 en Cre-Arte un nuevo espectáculo rodeado de talentosos músicos barilochenses. “Amigues” es el resultado de las ganas y el desafío de compartir un escenario con músicos hacedores de la cultura de nuestra ciudad. Guada Sosa y Javito Vidal, creadores de La Nube percusión serán los encargados de las bases rítmicas; Jeanine Martin, Kari Antúnez y Martin Caracoche aportaran sus voces; Federico Ingaramo y Diego Pitriqueo serán los guitarristas de la noche. Mientras que Marco Saccomanno, Santi Rapoport y Juan Giandana serán los bajistas del encuentro.

El repertorio incluirá material de su primer disco Felicidad y nuevas canciones de próximo lanzamiento.

Además, actuará Paula y los Pájaros, que es una banda que tiene sus orígenes en Buenos. Aires y se presenta por primera vez en Bariloche, dentro de su gira patagónica.

Fue creada por la cantante, pianista y compositora, María Paula Torre y la integran Santiago Tarricone, en guitarra y flauta traversa, Damián Lois, bajo y flauta traversa, y Dolores Arce, en batería y coros.

En 2016 lanzaron “Micromundos”. En 2017, en contexto de su gira por Tokio, grabaron “Pájaros Viajeros”, junto a la destacada artista Kotringo.

En 2019 lanzaron su segundo disco “Lo Invisible”, que contó con la participación de Claudio Cardone, Edù Lombardo, Natalia González, Gonzálo Arévalo, Marcelo Katz y Martín J. Yubro. El disco fue editado por el destacado sello digital Gozarecords. Cre-Arte está ubicado en Quaglia 540.

El Alambique en Camping Musical Bariloche + Artistas Invitados. La convocatoria es para el domingo a las 20. Desde la organización explicaron que es un concierto reprogramado por corte de luz. “Quienes adquirieron sus tickets para el pasado sábado 5 de octubre, podrán concurrir al show del domingo 20 las 20hs. Para quienes desean adquirir su entrada para la nueva fecha prevista, las mismas estarán disponibles en los puntos de venta abajo mencionados.

El Alambique presenta su tradicional último show de 2019 en la ciudad. El Alambique es una clásica banda de Bariloche que en esta ocasión regresa con una nueva propuesta y con su inconfundible humor, en la que promete ser una gran noche de blues, jazz y otros colores.

Como artista invitado y teloneando el show anunciaron la presentación de Martín Tesittore (ex7 Delfines) cantando y tocando el stombox. Tambien estará presente una amiga de la banda, Sofía Recalde en el bajo.

El Alambique está conformado por Verónica Gil, en voz; Santiago Azar, en guitarra; Nahuel Iglesias, en bajo; Zito Juan Manuel, en bateria; Marcelo Fayer, en guitarra; Luciano Giudice, en teclados; Marco Giupponi, en saxo tenor; Lisandro Gambini, en saxo alto; Ale Mendelsohn y Cecilia Correa, en coros. Entrada general 350 pesos y 300 pesos para socios y socias del CMB. Se pueden comprar en forma anticipada en Andino Color, de Mitre 515, y en Don Mariano, avenida de los Pioneros y Book. También estarán disponibles minutos antes del concierto en boletería del Camping Musical Bariloche, ubicado en la calle Vivaldi al 1000, a la altura del kilómetro 25 de la avenida Bustillo.

Teatro

Esta noche se presenta la obra “Sarabatustra” en Estación Araucanía, que está ubicada a la altura del kilómetro 11,500 de la avenida Bustillo.

“La obra trata de un entramado de actuaciones y juegos musicales que, si bien está especialmente dirigido al público nostálgico (que extraña y reclama volver a ver las primeras performances del grupo), también convoca a quienes aún no han visto el trabajo humorístico de Tranqui 120 Humor”, explicaron en la invitación.

Aseguraron que “Sarabatustra” es resultado del sello característico que la compañía ha ido afianzando a lo largo de sus cuatro años de vida. La cita es a las 21.30

Con su ritmo vertiginoso, una fuerte complicidad con el público, cambios de vestuario y una cruza constante entre el género teatral y el musical en cada una de sus apariciones, Tranqui 120 vuelve a ofrecer un trabajo profesional que atrae a públicos de todas las edades, géneros y procedencias.

La compañía de teatro, humor y música barilochense está integrada por Rodolfo Fernández Lisi, Emilia Linardi y Manuel Gutiérrez Arana y lanza una nueva compilación que reúne números y canciones de los primeros tiempos del trío.

El espectáculo es apto para todo público y las entradas anticipadas ya están a la venta online: https://alpogo.com/evento/sarabatustra-los-numeros-que-siempre-quisiste-volver-a-ver-2606 y en Impress (Pioneros 4952). Valor en puerta 250 pesos.

Mañana a las 21.30, Brújula, Teatro a Cuerda presenta la obra “Unno lugar”, en Espacio Arte de la calle Campichuelo 1197. “Cuando un cuerpo no puede dar cuenta de sí mismo, se abre la puerta al vacío, al vértigo…No hay nada más de lo que es… Uno es un lugar, no, es un lugar uno, uno no, no es un lugar, uno no es un lugar, no, unno lugar no es uno, no es un lugar, unno lugar”, reseñaron en la invitación. La entrada anticipada 200 pesos y se puede comprar en almacén natural El Caldero, emplazado en la calle 20 de febrero 780, esquina Gemes. En puerta, 250 pesos.

Los actores que darán vida a la obra son: Emanuel Gallardo y Julián Bernardi, la dirección está a cargo de Aravinda Juárez, en la dirección técnica y asistencia de dirección, Micaela Cacheda, la música original es de Pablo Ríos y en gráfica, Mariana Chiesa.

En la Escuela Municipal de Arte La Llave, que funciona en Onelli y Sobral, ghabrá mañana una nueva función de la obra “Disección”, de Martín Giner, dirigida por Jorgelina Paravano y protagonizada por Andrea Canavino, Julieta Contissa y Esteban Sorocinschi.

La obra participó del Festival Primavera Teatral 2017 y fue seleccionada en el Festival Provincial de Teatro Rionegrino de ese año. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

“Disección” narra la historia de una anatomista que, durante la Segunda Guerra Mundial, se encierra en el sótano de su casa junto a su madre con el objetivo de esconderse hasta que el conflicto con los alemanes termine. Pero el cadáver de un soldado nazi al que acaba de diseccionar vuelve inexplicablemente a la vida y deciden emprender juntos un viaje en búsqueda de la libertad.

La entrada es un bono contribución de 180 pesos.

Literatura

El periodista Sebastián Premici presentará el lunes a las 18.30 su libro “La Patagonia ajustada”, en la Biblioteca Sarmiento.

Se trata de “un nuevo relato urgente que narra el impacto sobre el territorio de las principales decisiones de política económica de la Alianza Cambiemos: el desfalco hacia los trabajadores, la extorsión a los gobernadores, las consecuencias de la flexibilización laboral que se cobró ocho vidas en Neuquén”, anunciaron en la invitación.

El libro incursiona además en la retirada del Estado a favor de grandes intereses económicos, la pérdida deliberada de soberanía, el ajuste económico y la discriminación presupuestaria.

“El plan político económico de la Alianza Cambiemos fue lo que alguna vez Rodolfo Walsh definió como “la miseria planificada”, donde nada de lo sucedido fue un error. Macri hizo lo que venía a hacer”, explicaron en la convocatoria. La entrada es libre y gratuita.