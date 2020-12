Este año trajo, entre tantas cuestiones, un gran manto de incertidumbre. Planes personales truncados, proyectos laborales en suspenso, carreras interrumpidas y un mundo en pausa se volvieron un panorama habitual. En este difícil contexto, cualquier logro obtenido parece valer el doble, más aún si se trata de cerrar ciclos y dar pasos importantes. En este caso, finalizar los estudios universitarios y obtener el ansiado título. Son varias las personas que han logrado recibirse durante estos meses. Y aún cuando hay una mezcla de sensaciones, en todos los casos primaron el alivio y la alegría.





“Había empezado a ver lejano algo que ya tenía pautado, que era terminar la carrera, entonces ni bien se habilitaron las mesas de examen me saqué un peso de encima. Soy consciente y estoy muy agradecida de los medios con los que conté, porque se que hay personas que no tenían las mismas herramientas que yo. A veces pienso que ya era un logro recibirse después de tanto esfuerzo, y fue aún más grande hacerlo en un contexto tan feo”, relató Florencia Ramos, que se recibió de Profesora de Comunicación Social en la Universidad Nacional del Comahue. Por su parte, Fanny Gutiérrez (recibida de Psicóloga Social en la Escuela de Psicología Social de la Fundación Huilliche) añadió que “cuando anunciaron la cuarentena creíamos que no íbamos a poder recibirnos este año. Tardaron mucho en decirnos que podríamos seguir y realizar las tesis, así que fue una sensación de mucha felicidad”.

Muchos coincidieron en que la situación generó sensaciones encontradas. Así lo relató Mariana Cortez, que finalizó la Licenciatura en Servicio Social en la Universidad Nacional del Comahue: “Te da felicidad por terminar una etapa tan linda, pero es un poco triste por no poder compartirlo con la gente que te acompañó en todo el proceso. También contenta por haber tenido los medios para hacerlo en este contexto, necesitábamos internet, conexión y cosas a las que tuve el acceso. Soy consciente que a muchas otras personas se les dificultó, así que hay sentimientos encontrados”.

Flamante Profesor de Educación Física (recibido en el Instituto de Formación y Educación Superior), Emmanuel Rodríguez comentó que “son sentimientos de tranquilidad y satisfacción. Nos tuvimos que adaptar a un contexto inimaginado, pero lo hicimos de la mejor manera posible y por eso creo que tiene otro sabor recibirse de esta manera. Nos hubiera gustado hacerlo presencialmente, pero los sentimientos son de alegría”. Algo similar experimentó Lautaro Escorza, también Profesor de Educación Física del IFES. En este caso, se mostró feliz pero contó que “las sensaciones fueron raras, porque estamos acostumbrados a otro tipo de estudio más presencial: al contacto físico, emocional y psicológico con los docentes y los compañeros. Ahí se intercambian muchas ideas que son más espontáneas, y con la virtualidad no era lo mismo aún cuando podíamos conectarnos”.

“Recibirme en este contexto fue raro por cómo se dio. Rendí mis últimos dos finales y la tesis virtualmente, y la verdad es que uno espera sentarse en una mesa, defender la tesis y poder tener un feedback cara a cara que produce otras sensaciones que estar detrás de una cámara. Y lo simbólico que conlleva terminar la facultad, que son más de 20 años de escolarización, estar toda tu vida dentro de un aula y por fin darle un cierre de ciclo a eso y festejar como uno siempre lo imagino. En mi caso no pude hacer ni una juntada reducida. No le quitó la emoción; pero si que los planes claramente eran otros. Creo que la emocionalidad de recibirse está de cualquier forma, porque es un cierre de ciclo y siempre se siente de una manera profunda”, expresa Kevin Powell, Licenciado en Comunicación Social con orientación en Planificación Comunicacional, recibido en la Universidad Nacional de La Plata.



Florencia explicó que imaginaba la celebración típica, pero tuvo que hacerse a la idea de festejarlo “en casa” y con menos gente.



En este último caso, Kevin habló también de la expectativa del festejo en comparación con la realidad de esta época. Y ese fue otro punto donde varios coincidieron. “Siempre me imaginé a mi familia y amigos afuera del aula esperándome para tirarme cosas, una fiesta luego… Festejé mi recibida de todos modos. Estuve con mi familia, y pude ver a unos poquitos amigos a los que avisé con dos semanas de anticipación para que se cuidaran así podíamos vernos sin miedo. Dentro de lo que se podía hacer, fue algo muy especial” explicó Florencia.

Hubo unanimidad respecto a lo obtenido: fue un paso importantísimo.Pero ahora es tiempo de dar otro paso, en este caso en un sendero mucho más sinuoso, que es la salida laboral y la proyección a futuro.

En algunos casos, la fortuna les sonrió rápidamente. Así ocurrió con Florencia, quien comenta que “me recibí en agosto y en septiembre ya tomé mis primeras horas en Cipolletti. Desde entonces he pasado por varias escuelas y cursos, así que estoy súper contenta, porque fue rápido. Fue muy gratificante, más allá que nunca imaginé empezar a ejercer de manera virtual”. Lamentablemente, no es igual en todos los casos.

“La verdad es que estamos ante un panorama que no habíamos experimentado y es único. Todavía no sabemos como será el año que viene, cómo se harán las clases. Las expectativas son poder entrar en educación, sabemos que para un recién recibido en esta carrera las oportunidades no son muchas por cuestiones de puntaje y experiencia. Hay que tratar de aprovechar las oportunidades que vengan porque no van a ser muchas, pero en algún momento saldrá algo”, comentó Emmanuel; mientras que Lautaro agregó que es necesario “buscar las herramientas para amoldarse a esto, pero las expectativas son altas”.



Lautaro se recibió de Profesor de Educación Física y lo celebró.



Kevin hace un análisis distinto de la situación, partiendo de la base de que “las realidades de los que egresamos son muy distintas siempre”. “En el caso de la Comunicación Social es muy difícil pensarte como un egresado con una Licenciatura e insertándote en un mundo laboral sin tener una mínima experiencia, que muchas veces las tenemos en el ámbito facultativo pero no de manera remunerada en otros espacios. Cuesta insertarse en el mercado laboral, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia puede llegar a costar el doble. Los comunicadores tuvimos que buscar esos vestigios de esperanza laboral en cosas como el marketing digital. Yo tengo un trabajo en el que de a poco voy creando un espacio para trabajar con la comunicación, pero es un trabajo que no tiene que ver con lo que estudié. Me toca crearme el espacio, por suerte en ese ámbito me lo permiten; pero en general viendo a otros compañeros y compañeras que se han recibido, creo que no hay un panorama favorable, o al menos no es muy esperanzador”.

Distintas sensaciones, distintas emociones, distintas expectativas a futuro. La pandemia truncó varios proyectos, pero también estuvieron las personas que aprovecharon a dar el último paso. Allí todos coinciden en que, al menos por un tiempo, sintieron una gran alegría. Y en este contexto no es poco.



Un "extra" que dejó la virtualidad



“La virtualidad es una experiencia más, que me dio la chance de incorporar herramientas que había aprendido en la carrera de Comunicación, sobre como integrar las nuevas tecnologías de la información al aula, entonces me ayudó” expresó Florencia.

“Aprendimos a manejar muchas herramientas tecnológicas, que nos van a servir como docentes para estar preparados ante una situación similar. Hubo que aprender a usarlas; pero creo que a los docentes nuestros y de otros niveles también les sirvió de aprendizaje”, añadió Lautaro.