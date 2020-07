La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero, aclaró esta noche de miércoles que la aplicación de plasma “no es para todos los pacientes que tienen coronavirus”.

Además, advirtió que el plasma “sigue siendo un ensayo clínico. No es una vacuna. No es el tratamiento indicado que está demostrado que cura el coronavirus”.

Ibero dijo que es uno más de los tratamientos que se están aplicando a los pacientes. De todos modos, convocó a las personas que se curaron a concurrir a los hospitales más cercanos para ser evaluadas si pueden ser donantes de plasma.

La funcionaria provincial dio esta noche de miércoles un nuevo reporte de la situación sanitaria en la provincia y comunicó que en Bariloche se detectó en las 24 horas últimas otra persona que contrajo la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus. Destacó que una paciente se curó esta jornada y los tests de 18 personas hisopadas dieron resultado negativo.

Por eso, siguen siendo 51 los pacientes internados y aislados en Bariloche. Ibero había informado en la conferencia de prensa del martes que de ese grupo de casos activos, solo 2 personas estaban en terapia intensiva en Bariloche.

Desde finales de marzo, cuando se detectaron los primeros casos positivos en esta ciudad, hasta la fecha, 351 personas contrajeron la enfermedad de las cuales 287 se curaron y 13 murieron. Quedan 51 contagiados por el momento, según los datos oficiales.

A nivel provincial, Ibero informó que en las 24 horas últimas se confirmaron otros 28 casos positivos (incluido el paciente de Bariloche) y se dieron 15 altas (sumado el recuperado de esta ciudad).

Los datos del Ministerio de Salud de la provincia indican que en lo que va de la pandemia, 1194 personas contrajeron el virus en Río Negro. De ese grupo 919 lograron superar la enfermedad y 53 murieron. Hay todavía 222 pacientes contagiados en la provincia.

Ibero destacó que este miércoles se hizo el primer tratamiento de plasma en el hospital público de Cipolletti. “Nosotros tenemos 919 pacientes que podrían ser donantes”, afirmó. “Son pacientes que ya tuvieron la enfermedad y deberían tener anticuerpos en su sangre, para poder ser donantes”, agregó.

“Lo que está demostrado científicamente es que después de 3 meses (de que el paciente se recuperó) no se encontró anticuerpos y en muchas personas que fueron COVID-19 positivo no se hallaron anticuerpos”, informó. Por eso, aclaró que de esos 919 no todos podrán ser donantes.

Comentó además que las mismas medidas preventivas que se aplican para las personas que donan sangre se aplican para donar plasma. “Con lo cual de esos 919 van a ser mucho menos los que quedan para ser donantes”, observó.

Relató que días atrás unas personas tenían mucho miedo porque pensaban que si donaban plasma por haber sido positivos, después no podrían donarle a algún familia que necesitara el tratamiento.

“No es así. Quiero transmitirles tranquilidad, el plasma se puede donar seguido y no es porque doné una vez me quedé sin anticuerpos y no podré donar más”, destacó Ibero.

Comunicó que la donación de plasma “es voluntaria es un gran gesto solidario y pensemos que en nuestra provincia van a ser muy pocos los que podrán ser donantes”.

Por eso, sostuvo que es muy importante “que todos los que tuvieron COVID-19 puedan acercarse a los hospitales que tienen cerca, no importa si son hospitales chicos porque ya hay una red de sangre en toda la provincia organizada”. “Todos los que tuvieron COVID-19 que pueden acercarse para ser evaluados si pueden ser donantes o no”, manifestó.

“Es muy importante aclarar que la aplicación de plasma no es para todos los pacientes que tienen coronavirus. Tiene indicaciones específicas. Son pacientes en terapia, pero no con asistencia respiratoria mecánica. Tienen que ser mayores de 18 años”, indicó.

“El plasma sigue siendo un ensayo clínico. No es una vacuna. No es el tratamiento indicado que está demostrado que cura el coronavirus, es uno de los tantos tratamientos que hoy se evalúan y que pueden mejorar en muchos casos y en otros no”, enfatizó Ibero.

“Y se suma a otra serie de tratamientos, entonces, a veces no se sabe si lo que terminó siendo bueno para un paciente fue el plasma o el corticoides o si fue alguna de las medicaciones que se van probando”, aseveró.

“No esperemos de esto una magia y que todos nos vamos a curar porque hay donación de plasma”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

“Y por favor acérquense todas las personas que fueron diagnosticadas con coronavirus. La donación es voluntaria y para recibir plasma dentro de un tratamiento, los médicos deben tener el consentimiento del paciente para hacerlo”, comunicó Ibero.

Hasta el momento hay 99 pacientes contagiados de Roca, 51 de Bariloche, 24 de Ingeniero Huergo, 15 de Cipolletti, 10 de Cervantes, 7 de Villa Regina, 6 de Allen, 5 de Fernández Oro, 3 de Ingeniero Jacobacci y 2 de Cinco Saltos.