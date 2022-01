La artista Florencia Marcos llena de naturaleza los muros de Plottier

Murales creados en la naturaleza, esa parece ser la profunda y comprometida tarea de Florencia Marcos, artista visual de Plottier, de 33 años. Aquí te la presentamos.

P: ¿Hace cuánto que te dedicas a la pintura?

R: Desde que tengo memoria siempre ame pintar y dibujar, en la infancia era lo que más me gustaba hacer. A los 15 años comencé a pintar con óleo con la guía de mi abuela, que era artista y desde ese entonces nunca dejé de pintar.

P: ¿Dónde te formaste?

R: Apenas terminé el secundario me inscribí en la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén, en donde conocí gente muy linda y aprendí muchísimo. Me recibí de Técnica en Artes Visuales y también de Profesorado en Artes Visuales para Nivel Primario.

P: ¿Cuáles son tus técnicas de trabajo?

R: Me gusta trabajar con muchas Técnicas diferentes e incursionar con diferentes materiales. Principalmente, uso óleo, acrílico y esmaltes sintéticos.

P: ¿Cómo comenzaste a trabajar sobre los muros?

R: Mientras cursaba la carrera fui incursionando en pintar murales en interiores de casas, me fui animando a descubrir cómo me sentía cubriendo superficies cada vez más grandes y transformando espacios. En el 2004 realicé un curso «Transposición Didáctica de Muralismo», que me ayudó a seguir desafiándome y a seguir creando. Hasta el momento, hice aproximadamente 30 murales e intervenciones en Plottier, Neuquén, Villa Regina y China Muerta, tanto en espacios públicos como privados.

P: ¿Cuáles fueron las repercusiones en la Casa de la Cultura de Plottier?

R: La Muestra «Resilientes» fue una experiencia muy hermosa: está compuesta por una serie de obras que busca generar conciencia y reflexión sobre el cuidado del planeta en todas sus formas, a través de la belleza que nos brinda la naturaleza.

Cada obra está acompañada por un título que nos invita a la reflexión sobre diferentes problemáticas y el principal deseo de que exista un mundo con empatía, en donde se respete la vida.

P: ¿Por qué le pusiste el nombre «Resilientes» a la muestra de ese momento?

R: La palabra resiliencia me parece muy simbólica y me pareció muy significativa para representar el poder que tiene la naturaleza en general para subsistir ante el daño que lamentablemente recibe.

P: ¿Qué te contó el público?

R: Recibí mucho amor y emoción de parte de todas las personas que se acercaron a ver las obras, sentí que toda la emoción y sentimiento que puse en la creación de cada cuadro llegó a la gente, y eso me hizo muy feliz.

Mi intención es dar un mensaje y siento que llegó. Es mi deseo que esta serie recorra diferentes lugares y que muchas más personas puedan reflexionar con cada pieza.

Mientras sigo creando inspirándome en la naturaleza, sus colores, formas y texturas que, desde mi punto de vista, es una inspiración infinita.

P: ¿Habrá otra exposición similar en el corto plazo?

R: En el futuro deseo continuar plasmando mi arte y si es posible acompañarlo de un mensaje. Desde muy pequeña me sentí muy inspirada por la naturaleza y mi deseo a través de muchas de mis obras es poder generar reflexión, invitando a generar conciencia para su cuidado.

Las artes plásticas y las visuales se expanden en la región. Las multiplican los y las artistas de la zona, comprometidos con el cuidado de la naturaleza, las causas de índole social, con la empatía de nosotros, los seres humanos, con dificultades de todo tipo. Solo es pasar, detenerse y observar un instante.

Las obras se pueden ver en Facebook Florencia Marcos Arte.