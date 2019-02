La base de EE.UU. en Neuquén está al borde del abandono

La base de Defensa Civil que el Comando Sur de Estados Unidos pensaba financiar en la capital neuquina se encamina a un segundo fracaso en cuatro años.

El titular del área, Martín Giusti, afirmó que aguardan desde el año pasado que la Embajada norteamericana confirme si realizará o no la construcción, luego de que organizaciones políticas y sociales de la provincia se pronunciaran en rechazo a su instalación.

“Todavía no tenemos información. Quedaron en responder desde el año pasado y aún no hemos tenido noticias de ellos”, planteó el funcionario, quien detalló que la confirmación debía ser “si lo van a hacer o no y si entró en el presupuesto para este año”.

“Con las movidas que se hicieron acá, no sabían si era momento o no porque lo que menos quieren es generar un conflicto en la sociedad”, añadió. Desde que se anunció la construcción, en mayo del año pasado, numerosas organizaciones políticas, gremiales y sociales salieron a manifestar su rechazo argumentando que se trata de una base militar encubierta. Así formaron la multisectorial “No a la base yanki” con la que hicieron marchas por el centro de la capital y hasta el predio en donde se planea la construcción.

El antecedente

Cuatro años antes, Estados Unidos había suspendido la misma “base humanitaria” a raíz de un escándalo similar ocurrido en Chaco. En ese momento, el gobernador Jorge Sapag lamentó perder la millonaria donación y culpó de la situación a gente que “habla sin saber”.

Los acuerdos con la embajada del país del norte habían comenzado en el 2011 cuando el gobierno de Sapag recibió una primera donación que consistió en un campamento móvil para refugiados equipado con 150 catres. La segunda parte consistiría en la construcción de un edificio para Defensa Civil, proyecto que se pensó retomar el año pasado.

“No los quiero apurar porque es plata de ellos. En la última visita, los ingenieros hicieron un relevamiento de lo que está, de lo que se tiene que hacer y en base a eso elevaban un presupuesto a Estados Unidos. Por mí que lo hagan cuanto antes, estamos esperando si se hace o no”, aseguró Giusti.

De momento, en el predio ubicado sobre la Autovía Norte y cercano al aeropuerto Presidente Perón no avanzó ninguna edificación. “Tenemos pensado en ir a forestar un poco para darle algo de vida”, dijo el funcionario.

La construcción incluye una oficina de 336 metros cuadrados con sala de recepción, sala de prensa, oficina de monitoreo, dormitorios para la guardia, oficinas de reuniones y sanitarios. También se proyecta un galpón de 480 metros cuadrados para acopio de materiales.