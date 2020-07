La Brujita Verón le contestó a Tevez sobre su negativa al regreso del fútbol

“Yo lo escuchaba a Carlos (Tevez), a quien entiendo y quiero pero su mirada es muy corta. Todos tuvimos alguien cercano enfermo, o por lo menos yo tuve, y eso no me mueve la aguja. Si no volvemos, la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles, bajamos la persiana y el año que viene veremos qué pasa”.

Juan Sebastián Verón le contestó a Tevez, contrario al posible regreso del fútbol ante el coronavirus.

"El fútbol argentino vive en una nebulosa y para la tele, esto no es infinito. La gente que está pagando sin que nosotros juguemos debe estar diciendo 'no pagamos más' y quiero ver si pasa eso". Además de diferenciarse de Tevez, Verón criticó la falta de planificación por parte de la conducción del fútbol argentino y consideró como "una locura" que los equipos que juegan Copa Libertadores no se estén entrenando.

"Esto se dilató muchísimo. La decisión de poner una fecha para volver a los entrenamientos se tendría que haber tomado antes", completó la Brujita.