La comisión médica de AFA ya trabaja en el protocolo sanitario

Aunque AFA no quiere apurar la vuelta del fútbol argentino reconoció que es importante trabajar con tiempo en los protocolos para el regreso a los entrenamientos.

Por esa razón se conformó una comisión médica con especialistas y dirigentes de las distintas categorías para empezar a definir las normas de higiene y distanciamiento que se llevarán a cabo cuando se retomen las prácticas, algo que recién sucederá una vez que todo el país esté en fase 4.

En nombre del Federal A están Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever y Fernando Alday, médico de Estudiantes de San Luis.

“Tuvimos la primera reunión de muchas. Desde AFA presentaron un bosquejo del protocolo armado, en base a eso los representantes de las categorías manifestamos las particularidades de cada zona, no es lo mismo la Primera C que el fútbol del interior”, contó Alday en diálogo con Río Negro.

La comisión médica de AFA tuvo su primera reunión virtual el jueves.

Uno de los principales ejes fue el traslado, con el objetivo de evitar la aglomeración de jugadores en camino al club. “En AFA se comprometieron a cubrir el transporte. La idea es que ahí mantengan el distanciamiento y vayan en grupos chicos. Si van en auto con no más de 3 personas”, expresó el puntano.

“La idea es que ya lleguen cambiados para que no usen los vestuarios. Es fundamental que sea en grupos reducidos, se habló de 10 futbolistas por turno pero en instituciones chicas podrían ser menos”, agregó.

La cantidad de testeos también es un aspecto importante y es otro gasto del que se encargaría la AFA. “Los testeos deberían ser 72 horas antes del primer entrenamiento y otro más al terminar ese día”, señaló el médico. Además, se mantendrían las pruebas una vez por semana.

“Yo hice hincapié en que el interior no es todo lo mismo, hay zonas con el virus activo y otras que no que no, en San Luis apenas hubo contagios. No se justificaría testear en todas igual”, aseguró Alday.

De cara a la próxima reunión, que será en 10 o 15 días, el sanluiseño se comunicará con los médicos de todos los clubes de la categoría para unificar criterios.

“También planteamos la vuelta del fútbol infanto-juvenil en las provincias que pueden hacerlo. Esto es día a día, en Buenos Aires se va retrocediendo y en otras avanzando”, comentó Alday.

La comisión médica ya dio el primer paso en la elaboración de un protocolo que marcará el camino del regreso al fútbol, en esta nueva normalidad que trajo la pandemia de coronavirus.