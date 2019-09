La confianza perdida y las reservas como última barrera

Es en situaciones de crisis como la que atraviesa la Argentina, cuando puede apreciarse cabalmente hasta qué punto la economía es una ciencia social. El estudio de las relaciones sociales, la construcción colectiva del valor y la riqueza, la asignación y distribución de los recursos, el crecimiento y el desarrollo de las sociedades, son el corazón de aquello que la ciencia social busca desentrañar. En última instancia, todo se trata del comportamiento de las personas. Y de cómo reaccionan las mismas ante diferentes estímulos, en especial cuando sienten su seguridad amenazada.

Los analistas suelen resumir esto último en términos de confianza. El diccionario define “confianza” como la “esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea”. Traducido en lenguaje económico, puede definirse la confianza como la seguridad de que determinado esquema de políticas no implicará una riqueza individual menor (o una pobreza mayor) en el futuro.

El problema sobreviene precisamente cuando la confianza se rompe. Cuando los elementos que sirven de garantes de la seguridad, la estabilidad, la certeza, la institucionalidad, la robustez del sistema y la previsibilidad, se esfuman, la confianza en la economía se evapora. Habitualmente, hay un episodio puntual que dispara la pérdida de la confianza. En el caso argentino, ese episodio fue la corrida cambiaria que inició en abril de 2018. Y al igual que sucede en toda relación humana, una vez que la confianza se quiebra, el proceso de “volver a confiar”, requiere mucho tiempo y señales contundentes. Sin cambios de fondo, tal vez se pueda convivir con la desconfianza. Pero volver a confiar en lo inmediato, es prácticamente imposible.

En otras palabras, y dada la dinámica de los acontecimientos tras el resultado electoral, difícilmente alguno de los gestos, anuncios o medidas que adopte el gobierno, sirva en lo inmediato para recuperar la confianza de los agentes económicos. Tanto insistió el discurso oficial con “el peligro de volver al pasado”, que terminó atrapado en su propio argumento. Mal que le pese hoy al Presidente Macri, el resultado de la elección de agosto coloca en la categoría de “pasado”, a las propias políticas económicas aplicadas desde 2016.

Con ese marco y ante la imposibilidad de recrear una nueva “épica” que movilice voluntades, y tras ellas encolumne flujo de capitales, saben en el equipo económico, que en los próximos cuatro meses, “el partido se juega en torno al nivel de Reservas del Banco Central”. Las mismas son la última barrera de contención que aun mantiene la economía contra la pérdida de confianza, que genera una “fiebre por salir” en los inversores.

Según el último dato publicado por el Banco Central (BCRA), las Reservas ascienden hoy a u$s 50.145 millones. A simple vista, un número que pareciera ser señal de que aun hay fortaleza para sobrellevar los avatares de la crisis financiera. No obstante, en economía, suele ser mucho más importante la ‘película’ que la ‘foto’. Precisamente al analizar la dinámica de las Reservas desde el inicio de la crisis en el primer trimestre de 2018, es cuando se obtiene una noción acabada del grado al que llega el quiebre de la confianza en el rumbo económico del gobierno de Cambiemos.

El primer infograma adjunto, muestra el panorama de las Reservas con claridad. Desde el inicio de la corrida cambiaria en el mes de abril de 2018 hasta la fecha, las mismas cayeron por el equivalente a u$s 62.819 millones. Significa que en los últimos 16 meses salieron del sistema divisas por una suma equivalente a 1,25 veces el stock actual de Reservas. Endilgar esa pérdida al temor que genera el re amanecer populista, es como mínimo inocente. Semejante salida de capitales en poco más de un año, refleja en cambio la pérdida de confianza el el modelo actual. En efecto, antes de conocerse el resultado de las PASO, y cuando el mercado se mostraba ‘optimista’ respecto a las chaces de reelección, la caída en las Reservas desde el inicio de la crisis ya alcanzaba los u$s 44.320 millones. Casualmente, una suma casi idéntica a los u$s 44.000 millones que el FMI desembolsó en el país desde el primer acuerdo en mayo de 2018. El primer gráfico permite advertir que desde que comenzó la sangría de divisas, las Reservas solo fueron apuntaladas por los desembolsos del Fondo.

Solo en el periodo posterior a las PASO, la merma en las Reservas alcanza los u$s 16.907 millones. El Presidente Macri solía argumentar públicamente acerca de la cantidad de jardines de infantes que podían edificarse con los $1.000 millones al año que costaba el Fútbol para Todos. Demás está decir acerca de la infinidad de usos alternativos que pudieron haber tenido los miles de millones de dólares que el país acaba de resignar. A tono con la coyuntura, es preferible señalar que la pérdida de Reservas desde las elecciones de agosto es equivalente a 3,2 veces el desembolso que el FMI tenía pautado para septiembre, por el cual el gobierno sigue implorando, aunque ya con más resignación que certezas.

Pero como si ello fuera poco, el panorama es aun más crítico si se consideran las Reservas que verdaderamente están a disposición de la autoridad monetaria. Un reciente informe elaborado por la consultora Macroview, del ex funcionario macrista Carlos Melconian, estima que si se descuenta el swap de monedas con China, las mismas ascienden solo a u$s 35.000 millones. Esa suma, está dividida asimismo en cuatro “cajas” en base a sus posibles usos.

La primera pertenece al Tesoro, y es allí donde se depositan los desembolsos del FMI. Esa cuenta está hoy en “casi cero”, a la espera del desembolso de este mes. La segunda es donde las entidades financieras colocan sus depósitos en el BCRA. En definitiva, es el refugio de los depósitos de los ahorristas. Esa cuenta que contiene el equivalente al 50% de los depósitos en dólares, oscila hoy en torno a los u$s 13.000 millones. La tercera es aquella donde figuran las divisas que el BCRA utiliza para la intervención en el mercado cambiario. En ese renglón figuran hoy unos u$s 14.100 millones. La última, es una caja ‘comodín’, que contiene hoy unos u$s 7.100 millones provenientes del primer desembolso del FMI en mayo de 2018, que operan como refuerzo de las Reservas del BCRA.

Estos números son los que desencadenaron el “referfilamiento” de la deuda de corto plazo, y el regreso del cepo cambiario. No había forma de sostener un ritmo de intervención de entre u$s 300 y 500 millones diarios por parte de la autoridad monetaria.

Pero incluso después de las restricciones cambiarias, las Reservas continuaron cayendo. No ya por las intervenciones del Central en el mercado, sino por la salida de depósitos en dólares. En las dos semanas posteriores a la re implantación de los controles de cambio, las Reservas cayeron por otros u$s 3.000 millones.

El segundo infograma, muestra la dinámica de los depósitos privados en dólares, comparando el dato al final de cada año entre 2016 y 2018, con la dinámica mensual de 2019 entre enero y julio, y la dinámica diaria desde agosto. La serie evidencia el derrumbe de los depósitos en el sector bancario, los cuales en menos de un mes cayeron al mismo nivel que exhibían en 2016.

Detener esa sangría, es el principal objetivo que persigue hoy la política económica del gobierno. La confianza ya está perdida, las Reservas todavía no. Al menos no del todo.