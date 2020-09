La Corte aceptó el "per saltum" y tratará el pedido de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli

Por unanimidad los integrantes de la Corte Suprema aceptaron el recurso de "per saltum" presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que cuestionan la decisión del Senado de no renovar los traslados que tuvieron durante la anterior gestión nacional. Ahora los magistrados del máximo tribunal tratarán la cuestión de fondo: si corresponde o no que regresen a los juzgados originales.

La decisión votada por la mayoría de los senadores fue interpretada como una ofensiva judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández por tratarse de funcionarios judiciales que intervinieron en causas donde la expresidenta estuvo involucrada.

El máximo tribunal se había reunido desde las 11 en el marco de un "acuerdo extraordinario" convocado para analizar los pedidos de 'per saltum' presentados por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, cuyos traslados irregulares fueron revocados por el Senado tras una resolución del Consejo de la Magistratura.

Mientras el máximo tribunal se abocaba al tratamiento de estos recursos, frente al Palacio de Tribunales se desarrollaba una vigilia para pedir a los miembros del tribunal que avalen esos traslados, dispuestos durante la gestión de Cambiemos.

El análisis de la Corte de los pedidos de "salto por instancia" corre paralelo al trámite que iniciaron los jueces para que les concedieran amparos en el fuero Contencioso Administrativo Federal, una iniciativa que ya se encuentra a nivel de cámara ya que las pretensiones de los magistrados fueron rechazados en primera instancia.

