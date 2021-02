La curiosa historia de Bolívar, el equipo de Marcelo Tinelli

Una vez más, el fútbol expone situaciones que ocurren fuera de los límites del campo de juego. La implicancia del deporte más popular en la vida cotidiana de Argentina es histórica e incomparable con la de otros países.

Es así que la final por el ascenso del próximo domingo en Patagones, entre Independiente de Neuquén y el Club Ciudad de Bolívar por el Regional Amateur, tiene muchas aristas.

El Rojo, que edificó una gran campaña tras el parate por la pandemia, tiene una chance que se ganó en buena ley. Quiere volver a una categoría en la que ya jugó pero a la cual nunca ascendió en la cancha. Independiente conoce de finales, como aquella vez que logró el boleto al Federal B de la mano de Gustavo Coronel.

En 2014, mientras AFA reestructuraba torneos y categorías, el club de la capital neuquina recibió la invitación para disputar el Federal A. Lo mismo ocurrió con Alianza de Cutral Co y Deportivo Roca.

Pero las invitaciones no son todas iguales, porque tanto el Rojo como los otros dos mencionados tienen su historia representando a la región a nivel nacional y además son referencia ineludible en sus respectivas ligas.

En el caso de su rival del domingo, el acceso para disputar el Regional Amateur tiene otro carácter. No solo no tuvo virtud en la cancha sino tampoco en la historia. Bolívar fue invitado para el torneo 2020 que se frenó por la pandemia y volvió a arrancar a fin del año pasado.

El criterio aquella vez incluyó a otros siete clubes, pero ninguno tenía nula participación en torneos Federales como el que cuenta con el apoyo de Marcelo Hugo Tinelli.

En 2002, el conductor de TV y empresario encabezó el proyecto de vóley profesional en la misma ciudad. El éxito de Bolívar (que en su nombre tuvo marcas como Signia, Drean, Personal y DirecTV) se basó en un fuerte gasto para transformarse en el más ganador en la historia de la Liga Argentina.

Antes de la irrupción del coronavirus, Tinelli había decidido invertir en el fútbol y luego quitar el apoyo al otro deporte en cuestión. No resulta casual que el presidente de San Lorenzo y de la Liga Profesional de Fútbol tome esta decisión mientras va creciendo como figura dirigencial.

Cabe mencionar que, además de los cargos que ostenta, es puente fundamental entre AFA y el Gobierno Nacional, no solo por la amistad con Matías Lammens (de quien fue vice en el Ciclón) sino por su vínculo con el presidente Alberto Fernández.

Las razones que el Consejo Federal argumentó para invitar a Bolívar y a otros clubes fueron que ‘‘cuentan con un presente deportivo comprobable o un proyecto de desarrollo a largo plazo’’, un criterio que resulta demasiado discrecional para nuestra coyuntura. Básicamente, se invita al que cuenta con los recursos, no importa si tiene mérito deportivo, historia o hinchas.

Un conocido de la región cuenta cómo es jugar en el club

Alfredo Troncoso anduvo bien en todos los clubes donde jugó y en nuestra zona no fue la excepción. Rompió redes en 25 de Mayo y ascendió con Argentinos del Norte del Federal C al Regional. También tuvo grandes actuaciones en Deportivo Rincón, Cruz del Sur y Maronese. Hoy viste la camiseta de Bolívar, que tiene la ilusión de llegar al Federal A.

Consultado sobre el tema Tinelli, el delantero contestó a Río Negro: ‘‘Sabemos que se habla mucho, en otros lados se habla lo mismo de otros clubes. Nosotros estamos mentalizados y sabemos el esfuerzo que hicimos y el laburo que hacemos siempre, para lograr el primer objetivo que era llegar a la final. Hubo mucho sacrificio de jugadores y dirigentes. La entrega es lo que vale’’.

A pesar de todo lo que se puede hablar en la previa, el futbolista considera que eso no se traduce en un favoritismo. ‘‘Las finales se ganan, pero no lo sentimos como una obligación, no nos ponemos esa mochila. Por algo Independiente también llegó a la final, no desmerecemos a nadie, va a ser un partido duro. Independiente ha jugado Federales contra eso vamos nosotros. Somos un equipo sin experiencia en esos torneos’’, subrayó.

El equipo de Troncoso está invicto con siete victorias y cinco empates. ‘‘Tenemos las mejores sensaciones para la final, estamos con muchas ganas y ansías de jugarla. Los profes y el técnico estudian al rival pero nosotros pensamos más en lo nuestro, lo que tenemos que hacer para nosotros para ganar. Conozco a algunos de los chicos de Independiente y al técnico, es una ayuda’’, agregó.

Según contó, su llegada fue a partir de las buenas referencias que el entrenador tenía de él. ‘‘El técnico es de Olavarría (Mauricio Peralta), me conocía. Él me llamó para que venga a sumar, hacía rato que me buscaba pero no se podía dar por diferentes motivos. Sentí que tenía que jugármela, fue una buena decisión’’.

Alfredo marcó tres goles en el partido que Bolívar ganó 5 a 1 antes de clasificar a la final y tiene la ilusión de lograr uno de los cuatro boletos de ascenso. ‘‘Es una de las metas que me he puesto al venir acá, ascender y jugar esa categoría (Federal A) por primera vez’’, finalizó.

Badajoz, la otra apuesta de Marcelo

En 1998, ya como referente mediático, Tinelli crecía en el ámbito empresarial. Decidió comprar el Badajoz, un club de la B de España que se llenó de jugadores y auspiciantes argentinos.

La institución trascendió las fronteras de España y Diego Korol cubría los partidos para “Videomatch”, el clásico programa de Marcelo.

La cantidad de socios se incrementó como nunca y llegaron a ser 5600.

Según Tinelli, por algunos meses, la camiseta del Badajoz fue la más vendida en Argentina después de las de River y Boca.

Un dato difícil de comprobar, no como la flojísima campaña que el club español hizo bajo su gerencia. Los puestos 14 y 16 en la segunda división lo llevaron a Tinelli a dejar la institución y vender su parte.

Esa gestión tuvo mucho de golpe de gracia, porque en 2006 bajó a tercera y en 2012 perdió el carácter de club por decisión del Estado, luego de que no se le pagara a los jugadores.

Ese mismo año fue refundado por sus socios y hoy juega en tercera. Lo que tienen claro en la ciudad de Extremadura, es que el paso de Tinelli por Badajoz no fue para nada grato.