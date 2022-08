La decisión del canal A24 ante la ausencia de Viviana Canosa

Después de la escandalosa renuncia de Viviana Canosa del último viernes al ciclo «Viviana con vos», había expectativa por la decisión que tomaría el canal A24 y si pondría otra programa en su horario.

La conductora decidió irse después de denunciar que la gerencia del canal no le permitió pasar al aire el video donde un grupo de personas increpa al ministro de Economía, Sergio Massa, a la salida de un acto.

El contrapunto abrió el debate sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación y la relación con los dueños, dada la estrecha relación de Massa con Daniel Vila y José Luis Manzano, propietarios del Grupo América.

“El viernes no estuvo al aire porque así lo decidió ella. No me parece bien que un conductor abandone el programa, sobre todo si es en vivo y diez minutos antes de salir al aire, pero son cosas que pueden pasar en la tele”, había declarado Mario Besada, generente de contenidos de A24.

Hoy a las 21, el horario habitual de «Viviana con vos», el programa empezó con una imagen de la silla vacía. La toma se mantuvo durante casi 10 minutos al aire, con la música característica de fondo, sin otro contenido.

Recién en ese momento, se emitió un compilado de momentos de ediciones ya emitidos con el zócalo «libertad de expresión» durante poco más de 15 minutos. En ese resumen, se incluyeron momentos de editoriales y entrevistas de Canosa con diversas opiniones políticas, en un clara respuesta a lo que la conductora denunció.