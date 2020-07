La destitución de César Gass de la UCR Neuquén quedará en manos de la justicia

La Unión Cívica Radical (UCR) de Neuquén anunció la destitución de su presidente, César Gass, por "inconducta partidaria". Ante esta comunicación, el diputado negó el desplazamiento y señaló que "fue un intento de golpe de Estado". Ahora será la justicia la que deberá definir la conducción del partido.

La diferencia de visiones radica en que hubo dos reuniones, casi simultáneas, que según sus participantes tuvieron el quorum y la legalidad necesaria.

Al respecto, Daniel Egea, secretario general de la UCR Neuquén, confió que se anoticiaron sobre la convocatoria a la reunión de Gass por los medios, y que aunque se lo invitó a desistir de organizarla, el diputado siguió adelante.

"No entró en razón, entonces tomamos la decisión de hacer una reunión de mesa, en el marco de esta crisis que está viviendo el partido, para llamarlo a la reflexión, lo hicimos pero siguió adelante con su reunión”, señaló al respecto Egea.

Y agregó: "Nosotros esperamos el tiempo legal, tuvimos quórum, se sesionó con el orden del día que él había preestablecido y habilitamos un punto que era el tratamiento de la conducta que estaba llevando adelante el presidente y todos estaban en disconformidad".

En aquel encuentro, y sobre este último punto, se planteó la destitución "en virtud de su mal desempeño político", pero también por "la acumulación de cargos".

"Se debatió media hora, todos opinaron. Hubo nueve votos positivos, dos vtos en contra, dos abstenciones", resumió Egea al respecto de la votación que terminaría en la destitución de Gass, la misma que el diputado calificó con un "intento de golpe de Estado en un partido centenario, expresión máxima de la democracia".

Respecto de los dichos del diputado por la UCR, Egea respondió: "Si ajustarse a derecho por inconductas partidarias es hacer un golpe de Estado, César Gass se olvidó que en la década del '70 hubo un golpe de Estado, en el que a él lo buscaban los militares y que se tuvo que exiliar".

Y agregó: "Si actuando conforme a derecho, en el marco de las instituciones democráticas que tiene nuestro partido, yo soy un golpista, no se que le pasa a César Gass".

En cuanto a la destitución, el secretario general de la UCR Neuquén señaló que ya se presentó toda la documentación a la justicia y que será esta la encargada de confirmar la legalidad de una u otra reunión. "Nosotros sabemos que él va a hacer lo mismo, así que ya mandamos todo para que la justicia dictamine la validez de nuestros actos, una vez que así sea se lo notificaremos fehacientemente, aunque ya lo sabe por los medios", aseguró el dirigente radical.

"El supongo que lo hará con un acta volante, porque él no tiene los libros. Deberá acreditar que la reunión que hizo tenía el quórum necesario, pero por lo pronto queremos que quede muy claro que mientras los argentinos están en cuarentena, encerrados en su casa, y las problemática de nuestros conciudadanos pasa en cómo pagar el alquiler o cómo compramos la comida, sabiendo la angustia que vivimos, estos mal intencionados están intentando llevar a al partido, nuevamente a una alianza a una coalición con otros partidos", agregó Egea mientras resaltó que esa es un "debate que va haber que darlo cuando pase todo esto".

"No es el momento de hacerlo a gallos y media noche, y a espaldas de los afiliados. Esa es una inconducta que no es propia de un radical. Y si esas políticas existían, lo que hay que hacer es desterrarlas, porque ya no hay un patrón de estancia que apunta con el dedo cómo hay que ejercer y desarrollar la política en la provincia de Neuquén", cerró el secretario general de la UCR Neuquén.