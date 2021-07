La deuda es neuquina, la plata del MPN

El MPN, producto de ser el único partido que ha gobernado la provincia del Neuquén, dio un paso más en su creencia firmemente arraigada de que el Estado le pertenece, que es su dueño y que como tal puede hacer a voluntad.

Para lograr que el proyecto de endeudamiento llegara a la sesión, primero se manipuló el reglamento al extremo con interpretaciones muy alejadas de lo que dice la letra y el espíritu de la norma para obtener de las dos comisiones involucradas, la A y la B. Cuando esto fracasó decidió volver a presentar de nuevo el proyecto y, violando el reglamento interno, puentear a la comisión A y que solo se trate en la B.

El objetivo era obtener a como dé lugar que se trate y se apruebe en sesión dicho endeudamiento, cosa que finalmente comenzó a ocurrir este jueves a las 19 hs en sesión especial, cuyo único tema a considerar era este.

La ruptura de un acuerdo fundante en una democracia, que es el respeto de las reglas de juego del funcionamiento de uno de los poderes del Estado, es un hecho de suma gravedad que nos dice que las reglas y los límites están para ser borrados si no se logra lo que se quiere, que se enmarca en otra serie de hechos muy característicos del MPN: la opacidad y lo abitrario y discrecional en el manejo de los fondos públicos; que los funcionarios no rindan cuenta de sus actos,

Pero al mismo tiempo este avasallamiento, este ir por todo, se hace sin que haga falta endeudarse en 12.800 millones para hacer frente al pagos de los aumentos salariales. Por ende la motivación y la urgencia debe buscarse en otro lado y no allí, por dos razones básicamente: 1) que de los 31.000 millones autorizados de endeudamiento en el presupuesto 2020, hay sin usar 18.000 millones; 2) el aumento de una manera muy significativa de la recaudación provincial, la coparticipación y las regalías (Vaca Muerta está produciendo a niveles del 2019 con más de 189 mil barriles por día, donde cada barril vale más de 70 dólares y se lo había presupuestado a 41)

Cuando termine el 2021, la provincia se habrá endeudado en un solo año 43.800 millones de pesos, cuando en el 2011 lo había hecho en 1.300 millones. El fracaso del MPN como modelo de gobierno estriba en este hecho: si no se endeuda cada más no funciona, y no funciona porque casi no crece del 2001 al 2018; creció 0,55% por año a valores constantes y además administra pésimo; tenemos 25 veces más recursos que en el 2011 y no hay mejor salud, vivienda, educación, seguridad; todo lo contrario.

Los neuquinos somos los convidados de piedra de una larga fiesta de la que solo participamos para pagar todos los platos rotos. Que esto no siga sucediendo en nuestro nombre. De nosotros depende.

Enzo Giacinti

DNI 22.816.511



Neuquén