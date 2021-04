Las Grutas

El Presidente habló de distensión sanitaria, y se produjo la polémica. La oposición dijo que había criticado a los agentes sanitarios y el oficialismo lo negó, diciendo que era una apreciación general.



Creo que ambas versiones no son correctas, máxime que con la discusión sobre la presencialidad educativa se echa luz sobre esto.

Los virus son partículas inanimadas y, como tales, no se duplican solos; necesitan un humano, para contagiar y seguir reproduciéndose en otro humano -chico, maduro o viejo- necesitan tener ese humano cerca y que no esté atento y protegido, es decir necesita un humano distendido.



Es por eso que el gobierno impuso el cierre de los colegios, para que los chicos no se contagien y luego contagien a otros;es decir, no acercar los chicos con otros chicos y demás personas, como los educadores, etc. Esta medida evita la distensión sanitaria, mencionada por el presidente, que no es otra cosa que impedir que las personas se acerquen, se junten, se aproximen, se amuchen, que es lo que requiere el virus para circular de uno a otro y a otro y a otro y a otro, es decir que se expanda, creando lo que se denomina nueva ola, que de nueva no tiene nada porque es la pequeña olita existente cuando irresponsablemente decidieron algunos expandir, aumentar, engrandecer, multiplicar la olita existente, no reconociendo responsabilidades, y haciendo creer que a estos virus los creó el Espíritu Santo.



Buscar responsables sería un error mayúsculo, dado que esta distensión fue mundial y fue copiada o repetida en todos los continentes. A lo que apunta esta nota es a que lo reconozcamos y no lo repitamos.

La lucha entre los intereses económicos y los intereses sanitarios socavó los cuidados sanitarios y, con miles de artilugios, avanzó sobre la salud en pos de reinstalar el menguado mercado. Y así, encabezados por el ministro de Turismo nacional, junto a los gobernadores, intendentes, cámaras, etc, fueron acorralando a la Salud, que no supo resistirse a esta tragedia anunciada.



Lo hecho, hecho está y ahora vemos que se retoma la buena senda con esto de las clases presenciales;que no nos vuelvan a confundir.

La saludo es lo primero. Y a lo que dijo un querido amigo: “los muertos no pueden pagar deudas”, agreguemos:la gente es la patria, no permitamos su sacrificio.



Y para que sepan quién escribe esto y no me confundan con un opositor, les cuento que soy un profesional sanitario jubilado y hoy empresario turístico. Estas vacaciones, para hacer honor a lo que pienso, no abrí, así que mis pérdidas fueron cuantiosas y totales y no dejé de pagar servicio e impuesto alguno ni reclamé ningún subsidio.

Antonio Tourville

Farmaceútico mat. 10855

DNI 7817849