La emoción de Marc Márquez, que volvió a ganar en el Moto GP después de tres operaciones

El séxtuple campeón mundial de MotoGP, el español Marc Márquez (Honda), se impuso hoy en el Gran Premio de Alemania y ganó su primera carrera luego del accidente sufrido en julio del año pasado en Jerez de la Frontera, que lo llevó a operarse tres veces.

Ausente casi toda la temporada tras fracturarse el húmero derecho en la primera fecha de la temporada, Marc volvió a la victoria tras 581 días de su anterior éxito en el Gran Premio de Valencia 2019.

Este domingo, en el circuito de Sachsenring, sede de la octava fecha del actual campeonato, el piloto catalán firmó su victoria número 57 en la máxima categoría del motociclismo mundial.

Si bien el seis veces campeón aún no está al ciento por ciento, la victoria de hoy confirmó su reinado en el trazado teutón, donde ganó ininterrumpidamente desde 2010: una en Moto 3, ese año, dos en Moto 2 (2011 y 2012) y ocho en MotoGP (desde 2013).

En este compromiso, Márquez partió desde la quinta posición y, en los primeros giros, saltó a la punta, luego de superar a los franceses Johann Zarco,(Ducati) y Fabio Quartararo (Yamaha), el español Aleix Espargaró (Aprillia) y el australiano Jack Miller (Ducati), quienes no pudieron alcanzarlo.

Con el correr de las vueltas, el portugués Miguel Oliveira, con la KTM, se colocó como escolta por delante de Quartararo, que terminó tercero y se afirmó en la punta del Mundial de Pilotos con 131 puntos, seguido por Zarco con 109.

La novena fecha del calendario será dentro de una semana, en el circuito de Assen, Países Bajos.

Luego del triunfo, Marc no ocultó su emoción tras la gran victoria en Alemania por todo lo que vivió en el último año.

The emotion poured out of @marcmarquez93 after his comeback win! 🙌



After the last 12 months, none of us can blame him! 👏#KingOfTheRing | #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/tb19Oznoip