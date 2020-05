La encrucijada del Poder Judicial de Neuquén: entre juicios y preventivas

El defensor general Ricardo Cancela logró conectarse nuevamente a la reunión de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, vía Zoom, y disimulando su fastidio preguntó: "¿de qué hablaban?". Desde otra pantalla, también vía remota, el fiscal general José Gerez lo chicaneó: "¿Y vos querés hacer juicios orales, y no te podés conectar desde tu casa?" Hasta el hosco presidente del Tribunal, Oscar Massei, recién regresado de sus vacaciones, tuvo que sonreír.

La broma relajó apenas los ánimos en la última reunión de acuerdo del Tribunal, el miércoles pasado, cuyo tema central fue el paso de Gerez por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura el día anterior.

Ni el propio fiscal general esperaba encontrar tanta resistencia a su proyecto de prolongar, hasta por un año más, las prisiones preventivas debido a la emergencia sanitaria.

Fue una sorpresa que el líder de la desaprobación, y con términos tan duros, fuera el defensor general Cancela. También se sumaron la Asociación Pensamiento Penal Comahue, el Colegio de Abogados, Socorro Violeta y, la figura con mayor peso institucional hasta ahora, la defensora general ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Stella Maris Martínez. Le mandó una carta personal al presidente de la Legislatura, Marcos Koopman, para recordarle que están en juego derechos y garantías constitucionales.

Cuando el martes los diputados empezaron a pedirle explicaciones a Gerez sobre las razones por las cuales no se están haciendo juicios penales en la provincia, los vocales del Tribunal Superior supieron que los estaban arrastrando a una discusión que no habían iniciado y que no querían dar.

Desde ese momento hasta hoy el tema de conversación entre ellos es: quién de ellos irá a la comisión de Asuntos Constitucionales, y a decir qué.

Ministro sin cartera

Gerez jugó en soledad con su proyecto de extender las prisiones preventivas. El fiscal general, que a veces se mueve como un ministro sin cartera, presentó esa iniciativa al mismo tiempo que mediaba en el conflicto laboral con los mineros de Andacollo; negociaba con los ocupantes de tierras en Neuquén capital, y lograba revertir las prisiones domiciliarias de abusadores que habían puesto a la provincia en una incómoda discusión mediática nacional.

Hasta ahora, desde su perspectiva, fue todo ganancia. Si los sectores progresistas lo acusan de punitivista, les pone enfrente a las víctimas de los delitos más crueles. Si le atribuyen responsabilidad por la falta de juicios orales, agita la acordada del Tribunal Superior que los suspendió, en marzo pasado, debido a la pandemia. Si algún detenido recupera la libertad, será culpa de la Legislatura porque no cambió la ley.

A los diputados de la oposición que miran más allá del ruido mediático les preocupa que la jugada sea de largo alcance, y procure instalar para siempre el plazo de dos años de la prisión preventiva en el Código Procesal de Neuquén. Según la ley, sólo puede durar un año. Y que de yapa les cargue a ellos una responsabilidad ajena: "los plazos los tiene que cumplir la fiscalía, corregir esa falla cambiando la ley es el camino más fácil", le dijo Soledad Martínez a Gerez.

Cuatro casos, un nombre

La cantidad de detenidos con preventiva a punto de recuperar su libertad (cuatro de junio a septiembre) no justifican, según creen, una modificación del calibre que propone Gerez. Hay alternativas. Admiten que el abanderado es un caso hiper sensible: el 18 de septiembre podría salir Alfredo Escobar, el femicida de Cielo López.

Cuando la cuarentena era sólo una posibilidad, a principios de marzo, el vocal del TSJ Germán Busamia dijo que ese juicio por jurados se hará como sea. "Si es necesario vaciaremos la Ciudad Judicial", prometió, en una entrevista con Río Negro.

Pasó lo más crudo del aislamiento, y aunque es imposible hacer pronósticos, en septiembre deberíamos estar mejor que en pleno invierno.

Repasar la lista de los detenidos con prisión preventiva, el motivo, el estado del proceso y la fecha de vencimiento, es el trabajo que se están tomando todos los jueces y diputados que se han tomado en serio la discusión. También volvieron a circular ponencias y análisis respecto de si la caducidad de la preventiva opera de manera automática o debe definirla un magistrado.

La conclusión provisoria es que podría recurrirse a otras herramientas. Por ejemplo, explorar el proyecto para retomar los juicios que elaboró un inquieto grupo de jueces del interior.

En la historia

Para convertir en ley un proyecto como el de Gerez, el MPN necesita de sus votos propios y de los aliados en el recinto.

Es posible que Omar Gutiérrez quiera ser recordado como el gobernador que reformó dos veces un Código Procesal Penal considerado modelo, y justo las dos veces en el capítulo de las preventivas, y para endurecerlas.