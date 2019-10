La falta de capacitación docente, causa del déficit en la calidad educativa

Durante la segunda jornada del Coloquio de IDEA uno de los paneles sobre el que los empresarios centraron su atención fue el de “La mirada de los representantes de la política sobre educación”.

Expusieron en esta mesa Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación; Claudia Elisabeth Balagué, titular de Educación de Santa Fe; Daniel Filmus, diputado nacional y ex ministro de Educación durante el gobierno de Néstor Kirchner; y Walter Grahovac, titular de la cartera en la provincia de Córdoba.

Los expositores debatieron sobre la inclusión educativa en la sociedad argentina, la formación docente y estancamiento en la calidad del rendimiento de los estudiantes en las aulas. Los ministros Balagué y Grahovac, y el diputado Filmus coincidieron en que la capacitación docente es el elemento fundamental para mejorar hoy el rendimiento educativo en un contexto de inclusión y para eso también recomendaron cumplir con las leyes que están vigentes a nivel nacional, como la de financiamiento educativo.

Según datos tomados del Presupuesto Nacional, las transferencias para Educación no llegan al 6% del producto bruto cuando la Ley así lo indica. Pese a ello, en promedio para todo el país, el Estado destina unos 7.000 pesos por mes por alumno al sistema.





El ministro Finocchiaro pidió seguir promoviendo los cambios para formar a estudiantes para el futuro. Reafirmó la propuesta del Gobierno de insistir con la robotización como uno de los pilares de la educación y aseguró: “Según el Banco Mundial, en Argentina en los próximos 10 años, el 64% de los empleos van a ser modificados en aras de la automatización. De hecho, de los trabajos más requeridos van a ser relacionados con datos y con cuidadores y reparadores de robots. Lo de la robotización no es una promesa de campaña del presidente es algo que ya está pasando. En este momento vamos allegar a fin de año con el 60% de la matrícula nacional conectada. Estamos entregando a los jardines de infantes las aulas conectadas que incluyen programación y robótica, que por supuesto es la programación que puede hacer un chico de cuatro años, pero mientras aprende a programar aprende matemática, aprende geografía, porque es algo interdisciplinar”.

Filmus trató de explicar por qué no se logró torcer el rumbo de esa recesión del aprendizaje matemático y consideró que si “hay cambio que sea para todos y que sea de calidad. El tema es la capacitación de nuestros docentes. Nadie puede enseñar matemática si no está fuertemente capacitado en matemática”.

“Hay que mejorar y hay que hacer programas que atraviesen los gobiernos y poner el centro en la capacitación docente y el salario docente. Nadie transmite conocimientos que no tiene”, insistió.





A su turno, Grahovac sostuvo que “en Argentina se le ha dado la espalda a la matemática. Tenemos que recuperar una cultura, que la construimos entre todos. Para que se rompa el estancamiento hay que capacitar a los docentes. Es muy difícil avanzar en matemática si los jóvenes no tienen comprensión lectora”.

Balagué dijo que “el primer objetivo es que los estudiantes estén en las aulas. Esto significa que los sectores más vulnerables ingresaron a la secundaria”. Y en referencia al rendimiento educativo, explicó: “Estos sectores que quizá no tienen un montón de valores simbólicos que sí tienen otros grupos hace que la media general no hayan mejorado las mediciones. Cuando en Santa Fe analizamos los sectores muy vulnerables con la media nacional estamos duplicando los resultados”.





Por eso, la ministra dijo: “Nadie se salva individualmente. La equidad educativa es una punta fundamental. La formación docente es sumamente importante y también hay que poner en el centro al estudiante y de qué manera se puede llegar interdisciplinariamente a la innovación en el aula, el trabajo horizontal entre alumnos”.

En la misma línea, Filmus consideró que “la escuela hace un esfuerzo enorme por incluir lo que la sociedad no incluye. El tema es cómo colocar el tema de la calidad en este contexto. Incluir chicos pobres presenta un desafío para la calidad”. A esto, el ministro Finocchiaro respondió: “La escuela incluye cuando un chico incorpora todos estos saberes…si no, no incluye”.