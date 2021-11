La familia de los niños muertos al caer un árbol en Lolén repudiaron los dichos de Parques Nacionales

Tras el procesamiento a cuatro guardaparques por la caída del árbol que causó, el 1 de enero de 2016, la muerte de los pequeños Martina y Matías en el camping Lolén, el sindicato de guardaparques se puso en alerta y cuestionó la decisión de los magistrados. La Administración de Parques Nacionales también lo hizo. Ahora, las familias de los niños de 2 y 8 años fallecidos repudian esos dichos.

Lautaro Erratchu, Presidente de la APN, la semana pasada manifestó en diálogo con Sintonía Lanín que "es preocupante que pretenda endilgarle a los trabajadores de Parques Nacionales situaciones que son producto de hechos naturales, de hechos fortuitos y la verdad es que son hechos intrínsecos a la habilitación o a la estadía de las personas en los Parques Nacionales".

En el mismo sentido, se publicó un comunicado desde la APN donde se cuestiona la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que con la firma de los jueces Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco, dictó el procesamiento de cuatro guardaparques por homicidio culposo.

"La Administración lo rechaza tajantemente y brinda total apoyo a su personal por considerar que la medida refleja una aplicación arbitraria de la normativa y un evidente desconocimiento sobre los riesgos intrínsecos de toda área agreste. Al mismo tiempo manifiesta su total comprensión y solidaridad con los familiares de los niños fallecidos", dice el comunicado.

Y agrega: "Los Parques Nacionales donde los trabajadores desempeñan sus tareas son espacios agrestes, por lo que es absolutamente imposible pretender que la responsabilidad de los trabajadores se extienda sin ningún tipo de límite al momento de prevenir situaciones generadas por fenómenos naturales inmanejables en predios de miles y miles de hectáreas. El personal del APN cuenta con un alto grado de profesionalismo y capacitación en prevención de emergencias que es reconocido por la sociedad en su conjunto".

Este comunicado despertó el repudio de las familias de Martina y Matías, quienes fallecieron aplastados por un árbol en el primer día de 2016.

"Los familiares de Martina Sepúlveda y Matías Mercanti repudiamos con profundo dolor lo expuesto, considerando que una institución pública ES la responsable de fiscalizar que sus trabajadores realicen su función y los concesionarios cumplan con los requisitos establecidos para la explotación", comienza la carta abierta publicada por las familias.

Y sigue: "por otra parte, nos resulta aberrante y una falta de respeto, argumentar que el accidente ocurrido fue producto de la naturaleza cuando es un lugar concesionado por el mismo Parque Nacional, quien habilita la zona para ser explotada. Sea Lolén una zona agreste o no, y más aún concesionada, es Parques Nacionales, a través de sus trabajadores, la encargada y la UNICA RESPONSABLE de inspeccionar y exigir que se realicen los controles pertinentes ante cualquier tipo de habilitación"

"Parques Nacionales no solo no se responsabiliza de este accidente, sino que se victimiza junto a sus empleados", agrega el texto que cuestiona lo expuesto por la APN.

"¿Lolén es una zona agreste de miles y miles de hectáreas? ¿Los trabajadores no cumplen órdenes y no tienen una tarea específica? ¿Parques Nacionales no es la responsable de dar en concesión un lugar y controlar que este todo en orden? ¿Por qué, luego del accidente, mandaron a apear arboles? , cuestiona la carta de las familias.

Y cierra: "hay muchos interrogantes, hay muchos responsables y a casi 6 años de este accidente tenemos que seguir soportando los dichos vergonzosos, casi como una tomada de pelo, de esta institución que se cubre detrás de sus trabajadores. Nosotros perdimos a nuestros hijos y todavía pedimos justicia".