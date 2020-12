La Feria Germinar vuelve a abrir sus puertas este fin de semana en Neuquén

Este sábado, de 18 a 21, Neuquén volverá a disfrutar un espacio de normalidad con el desarrollo de la segunda edición de la Feria Germinar en este 2020. Nueve meses después del capítulo de marzo, que contó con una gran concurrencia, el espacio para emprendedores tendrá su jornada en el predio de la ex U9.





La Feria Germinar es un programa que lleva adelante la dirección provincial de Fortalecimiento Integral de las Juventudes, y se desarrollará nuevamente con la colaboración de la subsecretaría de Juventud, dependiente del ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, en articulación con COPADE.

¿De qué se trata? Básicamente, es un programa de acompañamiento integral a los jóvenes emprendedores a través de distintas acciones positivas y generación de herramientas. Contará con más de 70 puestos donde los asistentes podrán disfrutar desde manualidadaes hasta indumentaria, pasando por comida y producciones regionales.

Volver a contar con un espacio tan importante tiene también una carga simbólica importante para el cierre de un año tan difícil como este 2020. Entre otras cosas, porque vuelve a traer buenas sensaciones, algo muy necesario para encarar estas últimas semanas. Así lo comentó Silvana Benvenutti, la Directora del programa Germinar, al hablar de lo que generó el retorno de la Feria.

“Primero que nada, es una alegría. Responsabilidad también. Este es un espacio que lo veníamos construyendo desde al año pasado, hicimos seis ferias y venía siendo un espacio muy consolidado con los jóvenes que son parte del programa. En poco tiempo lograron quererlo y apropiarse de él sobre todo. Tenemos un trabajo solidario y horizontal con ellos, donde las reuniones se hacen antes y después de la feria, de evaluaciones y viendo donde podemos mejorar. Es un espacio que nosotros proponemos pero que si o si es de ellas y ellos. En todos estos meses de virtualidad seguimos teniendo este vínculo, porque es una de las cosas que le da un plus al programa de acompañamiento a emprendimientos”, explicó Silvana.



En esta oportunidad, la Feria se desarrollará en el predio de la ex U9, pero con todos los protocolos y distanciamiento social.



Al mismo tiempo, comentó como el interés crecía a medida que pasaban los meses por parte de los emprendedores: “Crecieron muchos las redes de ellos y ellas, y la consulta era cuándo volvíamos. Entonces el poder decir en diciembre hagamos lo que hay que hacer, tengamos los protocolos y recuperemos el espacio es una alegría primero; y es una responsabilidad porque queremos que salga todo bien, queremos cuidarnos y entendemos que es un espacio de ellas y ellos y debíamos hacerlo propicio”.

Para poder retornar con la actividad, fue necesario realizar algunos ajustes. ”Lo primero que tuvimos que hacer fue saber que íbamos a tener límites. Nosotros intentamos que quien quiera participar, mientras cumpla los requisitos de conocer, interiorizarse y decirnos que quiere participar y comprometerse en acuerdos que hay entre todas y todos, pueda hacerlo; y esta vez si o si tuvimos que poner cupo de lugar”, deslizó Benvenutti.

No fue lo único, claro, porque tuvieron que ponerse a resolver cuestiones protocolares. “Hubo que buscar distancias apropiadas, entonces nos limita el espacio. Tuvimos que aprender cosas que tienen que ver con prevención y cuidado: cada emprendedora y emprendedor hizo o está haciendo el curso de protocolo Covid que propone el Municipio. Entre todos hubo que poner un poquito para entender que hay reglas nuevas por cumplir, y tenemos que hacerlo para que esto pueda suceder. Vamos a tener un sentido de circulación específico, no vamos a contar con todos los espacios como podía ser el lugar para niñas y niños… Si vamos a intentar que siga siendo un espacio de vinculación, y con un plus de la feria que es la música, o los espacios para sentarse; pero lo vas a poder hacer con tu grupo familiar y no con otras personas. Intentamos mantener la esencia pero cuidándonos”, añadió.

En relación a los temas de distanciamiento, el predio estará preparado para evitar amontonamientos. “Debe haber hasta dos metros en los pasillos, por ejemplo. Lo ideal es que la gente circule, que no haya un lugar donde los emprendedores y los clientes se amontonen. Lo bueno es que es al aire libre y tenemos esa posibilidad de estar atentos. Nuestro límite es ese, que no estén todos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Creo que no vamos a tener problemas. Tendremos medición de temperatura, alcohol en gel y diluido, como para que cada persona que entre a la Feria sepa que van a habesr chicos y chicas de la Subsecretaría acompañando y dando una mano con eso”, comentó Silvana.



La promoción fue bien recibida por el público y por los emprendedores, que esperan ansiosos.



Según explicó la encargada del programa, uno de los aspectos más interesantes será la presencia de Cordecc, la empresa que comercializa los productos del norte neuquino: “Ellos vienen a todas las Ferias y van a traer chivitos del norte, que a la gente le llama la atención. Vienen con su producción, además de una planta que trabaja con jóvenes en El Alamito, que producen los escabeches. Es súper importante que puedan ver eso, porque es un producto súper neuquino y que quizás no conocemos tanto, y acá lo van a poder encontrar”, relató.

Además, la Feria contará con un espacio artístico y educativo. Habrá un show musical a cargo de una emprendedora (Gabriela Muñoz) que llevará adelante un show más acústico con guitarra; y también habrá una muestra de baile. “No vamos a armar un escenario, pero ella va a estar tocando en vivo en un lugar donde no se va a poder juntar la gente, pero si al estar recorriendo la Feria la van a poder escuchar. Lo que buscamos fue entre los mismos emprendedores, que algunos del ámbito más artístico puedan mostrar lo que hacen en esas tres horas. Lo mismo con los que dan clases dentro de sus servicios, vamos a tener espacios con clases al aire libre”, contó Silvana.

Así, Germinar volverá a tener una edición presencial nueve meses después de haber inaugurado la temporada 2020. No importa el sabor a poco si comparamos con las seis ediciones del 2019: lo importante es el reencuentro. Emprendedores y asistentes tendrán este sábado su espacio, ese del que ya se apropiaron y al que siguieron aportando aún en pandemia. Toca disfrutar esas tres horas, porque ya habrá tiempo para más ediciones.