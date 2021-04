La guía de espectáculos para este fin de semana

Fundación Cultural Patagonia

"Breve historia del jazz"

FCP estrena la producción “Breve historia del jazz”, este viernes a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca. El espectáculo propone un recorrido por temas fundamentales en la historia del género, acompañados por actuación y relatos que atraviesan cada obra de una forma especial y diferente.

“Breve historia del jazz” está protagonizado por Ricardo Peinado (actuación y relatos), y el Grupo de Jazz de FCP, integrado por Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo y bajo eléctrico; Leonardo Álvarez, batería; y Alan Tetchiev, saxos y clarinete; junto a Tito Palacio, trompeta y Emanuel Repol trombón. La dirección y puesta en escena es de Tato Cayón.

El repertorio está conformado por “Jazz me blues” de Tom Delaney, “Cotton tail” de Duke Ellington, “Blues for Alice” de Charlie Parker; “The joker” de Lee Morgan; “Gibraltar” de Freddy Hubbard; “Blue sky” de Jan Garbarek; “Pools” de Don Grolnick; “Tutu” de Marcus Miller; “Running in the family” de Steve Swallow y “Strasburg St. Denis” de Roy Hargrove.

Localidades en venta

La entrada general, posee un valor de $300, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. Los puntos de venta son Secretaría de FCP (Rivadavia 2263) y Museo Patagónico de Ciencias Naturales (Avenida Roca e Isidro Lobo).

"Noche de ballets"

Este viernes, a las 21, Ballet Río Negro y el Ballet Español y Folclórico de FCP presentan “Noche de ballets” en el Complejo Cultural de Cipolletti.

El Ballet Río Negro de FCP, dirigido por Cecilia Lizarraga, presentará un programa que contiene una clase de danza con música de Paganini; “Aguas primaverales”; “Suite de Cascanueces”, uno de los grandes repertorios del ballet clásico; el dúo “Llamas de París”; una alegre coreografía con música brasilera, “Ilusiones”; y coreografías de rock creadas por el maestro Mario Silva.

El Ballet Río Negro de FCP está conformado por Verónica Arévalo Schiavo, Sabrina Carreño, Rita Larroulet, Cintia Lemarchand, Giuliana Papino, Sergio Nova, Gonzalo Pradas y José Chandía. Junto a ellos, estarán presentes Victoria Dorrego y Marcelo Lujambio Juárez.

Por su parte, el Ballet Español y Folclórico de FCP, dirigido por Marcos Fuentes, e integrado por Estrella Gonçalves Coria, Sofía Gelashvili, Verónica Ose, Natalí Fernández, Marcelo Licciardi, Cristian Mauna, Marcos Fuentes y Maximiliano Leiva, compartirá “Guajiras”, “Malambo”, “Zamba”, “Alegrías” y “Show de bombos y boleadoras”, entre otros.

"Homenaje a Piazzolla"

FCP presenta un espectáculo que rinde tributo a un artista único y vanguardista, el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla (11 de marzo de 1921 en Mar del Plata) a cien años de su nacimiento. “Homenaje a Piazzolla” subirá a escena, el domingo a las 21, en el Complejo Cultural de Cipolletti.

Piazzolla es un ícono del tango a nivel mundial, cuyas obras revolucionaron el género, incorporando elementos del jazz y la música clásica. El músico fue compositor de numerosas de obras, muchas de las cuales se podrán disfrutar en “Homenaje a Piazzolla”, en un recorrido por piezas claves de su repertorio.

La propuesta contará con la participación del Grupo de Tango de FCP, integrado por Pablo Borgia, bandoneón; Humberto Taglialegna, piano; Marcelo González, contrabajo; y Anahí Simón, violín. También serán parte de esta especial propuesta: Emilio Bugallo, violín; Hugo Sangénis, violín; Silvina Cárdenas, flauta; Guillermo Cortell, violonchelo; Gloria Gualmes, batería; Hernán Hock, guitarra y el cantante Leandro Rodríguez.

El programa está conformado por “Adiós Nonino”, “Chiquilín de bachín”, “Milonga del trovador”, “La muerte del ángel”, “Decarísimo”, “Vuelvo al sur-Los pájaros perdidos”, con letra de Mario Trejo y “Vuelvo al sur” con letra de Pino Solanas (de la banda sonora de la película “Sur”), entre otros.

Casa de la Cultura Roca

La Farruca, flamenco y baile

Este viernes, a las 20, desde Neuquén llega La Fárruca. Es un grupo de música y baile, con adaptaciones musicales y composiciones propias, que pretende itinerar por distintas ciudades para mostrar el flamenco local. Se trata de Federico Rojas en guitarra, Juane Mega en bajo y percusión y Analia Jaramillo en voz, percusión y dirección general. Será acompañada por dos bailarinas invitadas; Rocio Carrasco (Neuquén) y Maria Lujan Vidal (G. Roca).

Valor entrada $500. Reservas 298-4590848

Bronson, en vivo

Este viernes, a las 21:15, continua la música en CDC con “Bronson”, banda local integrada por German Geese en voz, Ignacio Albornoz en batería, Javier Lami en bajo y Sergio Gonzalez en guitarra. Desde sus inicios trabajó en la creación de temas propios, en un estilo hard rock-metal. Anticipadas y socios: $200. En puerta: $250. Reservas 2984-590848

Primer Torneo Infanto Juvenil de Ajedrez

Este sábado, a las 16, se realizará el primer torneo infanfo juvenil de ajedrez, cuya modalidad será presencial respetando el protocolo vigente. Los cupos son limitados, podrás asistir 30 jugadores, y se implementará el sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 10 minutos por jugador a finish. Las categorías serán: sub18, sub16, sub14, sub12 y sub10.

Inscripciones 2984-590848.

GV3 Electrotango

Este sábado, a las 20, se presenta en Sala 2 este trío que experimenta entre el tango, el jazz, el rock, el folklore y la música electrónica. Sus sonoridades remiten a la guardia vieja del tango de los años 20 yuxtapuesta con los nuevos ritmos y tendencias del S XXI como el neo soul, pop, dubstep y trap. GV3 se caracteriza por la sonoridad del vibráfono como voz cantante innovando en el género electrotango que proponía como protagonista el bandoneón.

El grupo está conformado por Gerardo Verdun en vibráfono, teclados y composición; Fausto Ruffini en Bajo y Martin Zuvela en batería. También contará con la participación de Malen Marileo en voz, Laura Gallo voz, Facundo montecino en teclado y Pablo Limonao en percusión. Entradas anticipadas $200. Entradas en puerta $250. Reservas: 298-4590848

Ciclo Músicxs Autoconvocadxs

El sábado, a las 21:15, continúa el ciclo que convoca a diferentes artistas de la zona. En esta ocasión se presentan Mariano Cambiaso y Matías Medus. Entrada: $300. Reservas: 298-4590848.

Ahlam, Show Oriental

Este domingo, a las 20, “Ahlam”, un show organizado por la escuela de Salomé, Danzas Árabes. Un espectáculo de danzas del medio oriente, fusionadas modernas y acompañadas del toque occidental. Participan de este encuentro las bailarinas del grupo sahiras, Amiras, Malaikas y Tribu Anjanas en danza estilo FDBD. Reservas: 298-4654940.

Complejo Cultural Cipolletti

Clavelinas

Este sábado, a las 21, el cuarteto Clavelinas presenta en el Complejo Cultural Cipolletti un repertorio tradicional con músicas del viejo y nuevo cancionero popular folclórico. El conjunto está formado por Gabriela Centeno en voz, Stefany Kuschel en voz y bombo, Florencia Ferenza en flauta traversa y Salomé Guevara en guitarra, que no podrá formar parte de este show. El invitado especial será Cristian Lagos, en guitarra.

Te.Ne.As. Neuquén

"Sibilinas", ciclo de unipersonales

Este viernes, en el teatro de Te.Ne.As ( Leguizamón 1701, Neuquén), el elenco TransHumans Theatre llevará adelante el estreno de las últimas dos piezas de su más reciente proyecto: “Sibilinas” Ciclo de Unipersonales.

“Tablajería Atinente”

Escrita y actuada por: Karen Sepulveda

Dirección por: Sofy Avila

“Obtura Repulgue”

Escrita y actuada por: Alejandra Sponda

Dirección: Sofy Avila

El bono contribución tendrá un costo de $500 Anticipado y $600 En puerta.

Deriva Teatro

"El fuego frío"

“Irina García” es invitada a disertar sobre la luz en un simposio de física. Pero en la sala hay un problema organizativo con la sonidista quien se encuentra realizando trabajos que no estaban previstos.. Esta confrontación provoca a la conferenciante, quien nos brindará una increíble disertación inesperada. La disertante vive una experiencia transformadora junto a la empleada del teatro, intentando volver ilesa y continuar con su ponencia. El público entra en un viaje primordial junto al personaje, buscando la luz y sus múltiples lecturas, físicas, filosóficas y poéticas. Siendo la luz, el comienzo de cualquier manifestación creada en el universo esperamos generar más preguntas que respuestas.

Actúan: Verónica Cardozo. y Julia Verussa. Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durán

En Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén), este domingo a las 21.