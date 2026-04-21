Hallan muerto a un hombre en Cipolletti: investigan si murió por inhalación de monóxido de carbono

En Cipolletti se montó un operativo policial y de salud ante el hallazgo de una persona muerta. La víctima era un hombre y se encontraba en el interior de una vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO el hecho y señalaron que se investigan si la causa fue posible inhalación de monóxido de carbono.

Investigan la muerte de un hombre en Cipolletti

El hallazgo se produjo el lunes por la noche en el barrio Arévalo de Cipolletti, pero tomó mayor repercusión durante las primeras horas de este martes.

Según la información brindada a este medio, el hombre se encontraba en el interior de un domicilio que estaba «completamente cerrado» y remarcaron que no hallaron signos de criminalidad.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para su autopsia y así esclarecer la causa de muerte, aunque anticiparon que se investigan si pudo haber sido por posible inhalación de monóxido de carbono.

En el lugar trabajó personal policial, de salud, la fiscalía de turno de Cipolletti junto con el gabinete de Criminalística.