De lavar sábanas en el microcentro a construir un hotel de lujo en Villa La Angostura

El hotel con forma de serpiente se construye a 30 metros de la Ruta 40 y a 600 metros del lago Nahuel Huapi en el barrio Calfuco de Villa La Angostura.

Son equipo, son pareja y construyen un hotel de lujo con forma de serpiente en Villa La Angostura. El proyecto, que incluye restaurante y spa, se desarrolla en un lote de 3.739 m2 atravesado por un arroyo de agua cristalina, entre ñires que viran al ocre en otoño, el verde profundo de los cipreses y picos nevados. Por si faltara un detalle escénico, todo transcurre a solo 30 metros de la mítica Ruta Nacional 40 en el barrio de Calfuco (Aguas azules en lengua mapuche), a unos 12 km del centro rumbo a Bariloche, justo donde un retén policial obliga a aminorar la marcha y brinda un respiro para apreciar ese paisaje bendecido por su belleza sobrenatural. ¿Cómo llegaron hasta ese punto del mapa en el sur Nery Aimale (37) y Sebastián Antich (36)? ¿Qué camino recorrieron hasta elegir este rincón soñado de la cordillera neuquina a 600 metros del lago Nahuel Huapi y su playa pública con un emprendimiento que, aun en obra, ya tienen vendido en un 61%?



La primera parte de la respuesta une el boom de Airbnb en Barcelona y Buenos Aires: llegaron a administrar veinte departamentos en la capital de Cataluña y unos ochenta en la de Argentina, hasta el desplome del turismo por la pandemia.

Sebastián, Nery y el primer alquiler en Barcelona.



Pasar de cien a cero en un abrir y cerrar de ojos los encontró en el momento exacto en el que daban el salto de escala con el alquiler de un local de dos plantas en el microcentro porteño, equipado con oficinas y lavadoras industriales para abastecer tanta demanda: el volumen de sábanas hacía tiempo que ya los desbordaba en su casa. Aquel triste marzo del 2020, cuando se paralizó el mundo, pudo haber sido un golpe de nocaut, pero supieron esquivarlo.

-Nos tuvimos que reinventar -dice Nery.



En una reconversión acelerada, esas máquinas que amenazaban con ser un lastre se transformaron en la atracción interior del restaurante que abrieron, Bocabajo.bocarriba. Cocinaban el menú de pasos en el sótano y los servían arriba, en la primera etapa en las mesas en la vereda que no tardaban en ocuparse.

Una noche fue a cenar Ricky Sarkany y sus 1.8 millones de seguidores en Instagram se sorprendieron con la foto del rey de los zapatos sonriente con las lavadoras industriales detrás.

Ricky Sarkany y un posteo viral que le dio gran impulso al restaurante.

El restaurante que abrieron en el microcentro de Buenos Aires, su segundo emprendimiento.

Tini Stoessel también fue a cenar y se divirtió con las fotos con las lavadoras industriales.

Fue un boom: pronto tuvieron todo reservado para los tres meses siguientes, una movida potenciada por otras visitas de peso como la de la cantante Tini Stoessel y el actor y presentadorDarío Barassi.

Cuando el mundo volvió a levantar las persianas y se sacó el barbijo, la rentabilidad de los departamentos no era la misma, al menos no en Buenos Aires: en un par de viajes al interior notaron que lo que en la capital valía 50 dólares en Mendoza o Villa La Angostura se pagaba 150, un dato que no olvidarían.



Ese fue el momento de la pausa, el reseteo, de cambiar el vértigo por un plan de vida con otro pulso. Ese refugio lo encontraron en la Patagonia. Aquí cuentan su historia.

Cómo llegaron a Barcelona



En el 2014, Nery había partido desde Buenos Aires rumbo a Barcelona para hacer un máster en Comunicación Política. Pronto lo seguiría Sebastián: no llevaban tanto tiempo juntos y aquel viaje sellaría su vínculo.

2014: la llegada a Barcelona.



Alquilaron un departamento con cuatro habitaciones y enseguida descubrieron que era un buen negocio subalquilar las que no usaban: así cubrían sus gastos. De ese tiempo son las primeras experiencias de lavar sábanas y toallas, mantener la limpieza. recibir a los huéspedes, prepararles el desayuno.



-Con una visa de estudiantes no podíamos trabajar. Fue medio de casualidad que nos metimos en ese mundo -recuerda Nery. Todo marchaba tan bien que sumaron otros pisos a la oferta como administradores y les iba cada vez mejor, con veinte propiedades para administrar y el 15% de ganancia.

-No parábamos un minuto, era una locura -recuerda Nery.

El salto del microcentro a la cordillera



En el 2018 volvieron a la Argentina para casarse. Con lo que habían ahorrado pudieron comprar un departamento en Buenos Aires y decidieron ponerlo en alquiler en Airbnb.

El casamiento en Buenos Aires, en el 2018.

Aunque su experiencia en España era famosa entre amigos y familiares, no esperaban que tantos quisieran confiarles sus propiedades para que las manejaran en la plataforma global que conecta a viajeros con anfitriones. Tampoco que Cataluña le declarara la guerra a los alquileres turísticos con el argumento de que dejaban menos pisos y más caros a los residentes, en un debate aún inconcluso. Fue el momento de regresar.



-En Barcelona era como una cacería de brujas, se complicó mucho. Y en Buenos Aires era al revés: todo se abría como una gran oportunidad -relata Nery.



Lo que siguió fue el boom porteño de Airbnb, la maldita pandemia, el restaurante exitoso y una rutina agotadora que incluía cocineros invitados, catas y eventos.

La instalación de las lavadoras industriales.

El restaurante: un boom por el que pasaron muchos famosos que se tentaron con las fotos con las lavadoras.

Cansados y felices después de uno de los primeros eventos en el restaurante: «Una foto que amo y que nos representa mucho», dice Nery.

Cuando regresó el turismo, la combinación de la inflación, el efecto de la Ley de Alquileres y un mercado saturado provocaron que fuera cada vez menos rentable dedicarse a los departamentos. Decidieron, además, vender Bocabajo.bocarriba para dedicarse a un nuevo desafío: la construcción de un hotel pensado como un gigante dormido en el bosque de la Patagonia.



A esa altura, ya tenían los roles bien definidos. Como cuenta Nery, él se ocupa del marketing, la estrategia comercial, la relación con empleados, clientes y proveedores según el caso. Y Sebastián, agrega, es la operatividad pura, el que resuelve todo lo que haya que resolver desde que empieza la jornada hasta que termina. el que mantiene la maquinaria en funcionamiento.



-Ya pasamos por discusiones y terapia de pareja. Estamos bien: encontramos el punto de equilibrio -explica Nery.

El proyecto en la Patagonia



-El primer terreno que vimos nos enamoró –recuerda ahora. Vieron muchos otros después, pero se decantaron por ese lote a 30 metros de la Ruta Nacional 40.

El arroyo que cruza el terreno, la zona de obras y el chapuzón en el Nahuel Huapi. A 600 metros del hotel, el lago ofrece una playa pública.

Estaban por cerrar el proyecto con un estudio cuando una noche Nery vio en Instagram el posteo de una revista de arquitectura con una casa en Buenos Aires diseñada para preservar un naranjo centenario. Se veía encantadora.

-Despertate Sebas, es importate. Mirá: con esta gente tenemos que hacer el hotel -le dijo. Así fue como contactaron a la arquitecta Barbara Berson: junto con el estudio Del Puerto – Sardin habían imaginado aquella maravilla.



Después de charlar con Nery y Sebastián, decidieron tomar el proyecto de Villa La Angostura. La primera conclusión era a la vez un hermoso desafío: debían apartarse de la búsqueda de una construcción tradicional de montaña. Esta vez, explican, se trataba de la reinvención del paisaje original, sin agredirlo, con la voluntad de agregarle valor.



El primer boceto.

Pensaron así en una obra de land art: un cuerpo serpenteante de 1.100 m2 que se asienta en los claros del bosque como si siempre hubiera estado allí: visto de lejos, el hotel parece un animal fantástico que emergió del Nahuel Huapi para descansar entre la vegetación nativa.



Aquí comienza el paseo por la terraza – jardín.

La clave de este efecto está en su piel: una envolvente irregular de tejuelas de madera que funcionan como escamas y que, al no estar tratadas, envejecerán con el clima: cambiarán de color junto con el bosque.

Cuando los visitantes lleguen al lugar, encontrarán que el volumen se escalona para permitir el acceso a la cubierta-jardín.

Así comienza un paseo que recorre todo el edificio para generar distintas situaciones de estares y miradores entre las copas de las coníferas, señalan los arquitectos en la memoria descriptiva..



Pero si afuera manda la naturaleza, adentro lo hace la atmósfera. Los emprendedores buscaron algo disruptivo: en lugar de los interiores blancos y brillantes, aquí se apuesta por el imperio de las sombras con el interiorismo a cargo de Nocorpo Studios.

Así será el restaurante.



Adentro, los revestimientos de madera oscura y luz natural indirecta invitan al recogimiento. Es una estética donde el lujo no es el brillo, sino el silencio y el aroma de los árboles.



El edificio remata en un gran ventanal -un óculo acristalado-que funciona como un ojo gigante hacia el paisaje, mientras que una cubierta de vegetación nativa permite caminar por encima del hotel, transformando el techo en un anfiteatro natural para contemplar la puesta del sol en esos paisajes de cuento.

Terraza. Con vegetación nativa, será un lugar ideal para disfrutar del atardecer y organizar eventos.

Vista cenital de la terraza.

Construido en madera con el sistema balloon frame , el hotel apunta a ser un modelo de eficiencia bioclimática. La aislación térmica se resuelve con celulosa en los muros y con tierra sobre la cubierta.

El programa del Hotel UMA incluye habitaciones de un ambiente y otras con entrepisos y dobles alturas; un spa; un resto; una pequeña biblioteca provista de chimenea; y un loft en el remate del edificio. Todos los requerimientos funcionales se resuelven en un único cuerpo.



La huella del agua



Uno de los detalles más impactantes es que, transversal al volumen, lo atraviesa una huella de agua compuesta por la piscina interior y estanques a uno y otro lado del edificio que se internan en el bosque: reflejan el follaje de los árboles y borran así los límites entre lo que es obra y lo que es parte de la Patagonia.

El spa y su conexión con el exterior.

El área del spa que tendrá una piedra y lluvia desde el techo

El sauna seco y su vista.



En cuanto a la capacidad y el tipo de alojamientos disponibles, explican que podrá albergar a 46 personas: habrá cuatro monoambientes para dos pasajeros, seis dúplex para cuatro huéspedes, dos unidades de tres ambientes para seis y el gran detalle: una casa del árbol, accesible a través de un puente colgante, con capacidad para dos.

Detalles de los departamentos.

Cuándo abrirá y qué capacidad tendrá

Los dos emprendedores planificaron que la apertura del hotel se concrete en forma escalonada.

Durante 2026 se inaugurarán el restaurante (inspirado en el concepto del menú de pasos como el de Buenos Aires), el spa y cinco de los 13 alojamientos.

Otros cinco abrirán ocho meses después de las primeros. Los tres restantes quedarán habilitados para el verano del 2028, cuando el 100% de las instalaciones estén en funcionamiento.

Uno de los duplex.

Detalle de un duplex.

Visra cenital de un duplex.

En los cuartos no habrá televisión: las vistas al bosque y la utilización de elementos de revestimientos en madera refuerzan esa apuesta a la inteligencia natural.

El 61% vendido: cómo armaron el esquema comercial



La inversión será detres millones de dólares y para eso idearon este esquema: el proyecto se vende a inversores y el comprador no adquiere una unidad funcional, sino que obtiene un porcentaje del emprendimiento a través de un fideicomiso.

Sebastián y Nery, en el terreno y con la maqueta.



Lo dividieron en 100 unidades, cada una representará el 1% de las ganancias anuales del proyecto, que hoy tiene un precio de 39.000 dólares. Se puede comprar desde la media unidad por 20.000 dólares y el 61% del hotel ya está vendido. Los inversores tendrán además el derecho de utilizar una unidad funcional cinco noches al año.

Aquella red de amigos, familiares y clientes fue clave para dar el primer paso, basado en la confianza en que va a suceder lo que dijeron que va a suceder.

Arquitectos a cargo del proyecto

Bárbara Berson se recibió en la UBA en 2008. En su estudio desarrolla proyectos en diversas escalas en forma individual y junto a colegas asociados. Es docente universitaria y ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Primer Premio para Concurso Nacional ¨La casa sustentable¨, Pabellón Argentino del Bicentenario.

se recibió en la UBA en 2008. En su estudio desarrolla proyectos en diversas escalas en forma individual y junto a colegas asociados. Es docente universitaria y ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Primer Premio para Concurso Nacional ¨La casa sustentable¨, Pabellón Argentino del Bicentenario. Valeria del Puerto se recibió en la UBA. Participa activamente en entidades profesionales y ha realizado muestras de arquitectura y dictado conferencias en ámbitos nacionales e internacionales. En el estudio Del Puerto – Sardin aborda junto a su socio y colega proyectos que han logrado numerosas distinciones, entre ellas el Premio Konex: Diploma al Mérito en la categoría Arquitectura, entre los cinco estudios de la década 2012-2021, 2022.

se recibió en la UBA. Participa activamente en entidades profesionales y ha realizado muestras de arquitectura y dictado conferencias en ámbitos nacionales e internacionales. En el aborda junto a su socio y colega proyectos que han logrado numerosas distinciones, entre ellas el Premio Konex: Diploma al Mérito en la categoría Arquitectura, entre los cinco estudios de la década 2012-2021, 2022. Horacio Sardin egresó de la UBA en 1991, donde hoy es también profesor universitario. Es además artista plástico y ha realizado exposiciones colectivas e individuales en galerías de arte y museos. Ha publicado los libros Homo Urbanicus–Homo Naturalis, Arquitectura y Libertad y Paisajes de Utopía.



Ficha Técnica