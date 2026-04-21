A un año de la muerte de Francisco: el mensaje de León XIV y los homenajes para recordar su legado



Hoy, 21 de abril de 2026, se cumple el primer aniversario de la muerte de Jorge Mario Bergoglio. A un año de su partida, el Vaticano y la Ciudad de Buenos Aires se unen en una jornada de profunda carga simbólica para recordar al primer papa argentino de la historia.

Los actos centrales se repartirán entre la Basílica de Santa María la Mayor, donde descansan sus restos, y el barrio de Flores, su lugar de origen.

El mensaje de León XIV a un año de la muerte de Francisco: «Su legado permanece grabado»

Desde su gira oficial por África, el actual papa León XIV envió un mensaje cargado de afecto para conmemorar este primer año sin Francisco:

«En el primer aniversario de su nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Tomamos su legado, siempre proclamando la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres».

En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido #PapaFrancisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 21, 2026

El homenaje en la Santa Sede: su último refugio

En Roma, el hito más importante ocurrirá en la Basílica de Santa María la Mayor, el sitio que Francisco eligió personalmente para su descanso eterno:

Placa de bronce: Se descubrirá una lápida en la Capilla Paulina que rinde tributo a su devoción mariana. La inscripción en latín confirma su voluntad: “Francisco… según su voluntad, descansa en esta Basílica Papal”.

Se descubrirá una lápida en la Capilla Paulina que rinde tributo a su devoción mariana. La inscripción en latín confirma su voluntad: “Francisco… según su voluntad, descansa en esta Basílica Papal”. Documental inédito: Se proyectará un film de 26 minutos con archivos nunca vistos de su pontificado, repasando sus hitos desde aquel «buenas noches» en 2013

Los homenajes a Francisco en Buenos Aires

La Iglesia Católica eligió la ciudad de Luján para recordar a Jorge Bergoglio, con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que marcó su pontificado y que llevó adelante, desde El Vaticano, durante 12 años de papado.

Por ese motivo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará mañana una misa en la Basílica de Luján, a las 17, presidida por el monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema de «memoria agradecida» y “compromiso misionero”.

Estarán presentes la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, indicó la Conferencia Episcopal desde el comunicado publicado esta mañana.