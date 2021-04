La historia de los «Mercury Seven», los primeros norteamericanos en el espacio

Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Attari”, cantaba Miguel Mateos en 1984. Para entonces, hacía años que rusos y yanquis venían jugando con el mundo y no en un Attari, precisamente. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945, los Aliados se repartieron el mundo donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran los aliados más poderosos. Tan poderosos que dos años después ya no eran aliados, sino enemigos. Tan enemigos que comenzaron una confrontación militar, geopolítica, social, pero sobre todo ideológica, la tristemente célebre Guerra Fría, con el objetivo de quedarse la parte del mundo del otro.

Y en esa disputa entre rusos y yanquis, el mundo ya no era suficiente y buscaron ganarse el más allá también: comenzaron una carrera por el espacio. Y para fines de los 50 era evidente, aunque Hollywood nos contara lo contrario, que los rusos le estaban ganando por bastante a los yanquis. Y la respuesta yanqui, además de las películas, fue el Proyecto Mercury, el primer programa espacial tripulado de Estados Unidos que se desarrolló entre 1961 y 1963.

El proyecto comenzó en 1958, exactamente un año después de que la URSS pusiera en órbita sobre la Tierra el primer satélite, cuyo nombre hoy nos resulta por demás familiar, el Sputnik 1. Pero en 1959, el 9 de abril, hace exactamente 62 años, la NASA anunciaba el nombre de los siete tripulantes que harían los primeros vuelos orbitales, entre 1961 y 1963. Por supuesto, y al igual que con los satélites, los rusos lo hicieron antes. Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior y completar una órbita de la Tierra, el 12 de abril de 1961, nueve meses antes que los yanquis. Así era la Guerra Fría...

A partir de lo que en Estados Unidos se llamó La Crisis del Sputnik, y no porque la misión rusa hubiera fracasado, sino todo lo contrario, fue que el gobierno norteamericano creó la NASA. Porque una cosa era el comunismo en la Tierra, pero también en el espacio era algo que (Norte)América no se podía permitir.

El Proyecto Mercury se propuso viajar al espacio con tripulantes y los siete elegidos para tan “patriótica” misión fueron Alan Sheperd, Gordon Cooper, Walter Schirra, Deke Slayton, John Glenn, Scott Carpenter y Gus Grissom, quien fue bajado del proyecto por problemas cardíacos, por lo que fueron seis los astronautas estadounidenses que viajaron al espacio por primera vez. De todos modos, se los conoció como “Mercury Seven”.

Los Mercury Seven eran todos hombres de raza blanca, ya que a las mujeres aún no se les permitía unirse a las escuelas militares de pilotos de prueba. En la Unión Soviética, en cambio, la cosa era bien distinta y un nombre lo dirá todo: Valentina Tereshkova, diez años más joven que el más joven de los Mercury Seven, fue la primera mujer en viajar al espacio exterior, el 16 de junio de 1963. Orbitó 48 veces la Tierra y estuvo casi tres días en el espacio.

Volvamos a los Mercury Seven, pero no a los lejanos y “fríos” años 50 y 60, sino a los actuales. Porque esta historia de los muchachos está muy bien contada, pero mejor aún documentada, en "Proyecto Mercury: Los siete valientes", el documental estrenado a fines de marzo en la plataforma de streaming Disney+.

La película, producida por National Geographic, utiliza material de archivo especial e inédito como películas, emisiones radiales y cintas caseras para retratar la época y la historia de los "Mercury Seven".

Los contenidos, muchos de los cuales fueron nuevamente sincronizados o digitalizados para el documental, fueron editados en forma de collage junto a trabajos de investigación y fotos de los "detrás de escena", aunque sin voces narrativas en off ni entrevistas actuales.

“Proyecto Mercury: Los siete valientes" funciona como complemento de la serie de ficción "Los elegidos de la gloria", adaptada del libro homónimo escrito en 1979 por Tom Wolfe, cuyo último episodio se estrenó también a fines de marzo en esa plataforma.