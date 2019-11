La identidad de los argentinos, reflejada en las leyendas de billetes

Entre tanto bombardeo publicitario cotidiano que recibe el ojo humano, y sin contar a los celulares y las computadoras, solemos no detenernos en los pequeños detalles. Eso que vemos escrito en un colectivo, en la puerta de un baño público, y sobre todo, en los billetes que circulan de mano en mano.

La cara de Bartolomé Mitre con barba verde, anteojos y fumando, o la leyenda “Mery te amo”, parecen algo tan común, que lo pasamos por alto. Para el arquitecto Cristian Paradela, en esos pequeños indicios, se puede hallar la identidad argentina, y así se propuso revelarla con su libro “Sociología del billete escrito en Argentina”.

La metáfora de un mensaje contenido en una botella, navegando a la deriva de ola en ola, le sirve a Cristian para sostener su tesis: “En aquello que aparentemente no hay nada para decir o contar, podemos asombrarnos si indagamos en su naturaleza”, explica e insiste en que se trata de “una mirada observadora sobre la vida cotidiana, sumado a una predisposición para agrupar elementos”, ambos rasgos de su personalidad y que hicieron posible gestar este material.

La acumulación de los más de 200 billetes empezó en 2013, y se tomó seis años para juntarlos, analizarlos y finalmente publicar el libro, que se terminó de imprimir hace dos meses y presentó en sociedad en la ultima Feria del Libro de Cipolletti. Empezó como una muestra fotográfica que se expuso en muchos centros culturales, y finalmente se editó de forma independiente y hoy recorre las calles del país, casi como un billete.

“Los billetes que fueron contenidos en el libro, una vez fotografiados fueron liberados y siguieron su curso, algo así como una pesca deportiva”, bromeó el arquitecto Cristian Paradela.

En esta identidad, que aparece plasmada en los escritos e intervenciones, se puede encontrar algunos patrones característicos del argentino promedio, y que inevitablemente, identifican e interpelan. El amor, la amistad, el fútbol, la violencia, la religión y la política son varias aristas que se expresan en los billetes de dos y cinco pesos, ambos en vías de extinción. Un dato curioso es que los mensajes y dibujos son, en su mayoría, elaborados por adolescentes, sostuvo el autor.

Cristian es arquitecto, y para él su profesión y la sociología están hermanadas porque tienen el mismo objeto de estudio: “el hombre”, asegura. En este caso, buscó extraer solo el comportamiento. Retomando la metáfora de la botella en el mar, uno de los principales encantos que encuentra es “imaginar las posibilidades de ese mensaje”, ya que quien lo crea podría especular sobre cuantas personas tomarán contacto con su leyenda o dibujo, o bien, en un caso más remoto aun, que el destinatario llegue a leerlo. Ya en un extremo, soñaría con que vuelva a sus manos.

Un caso que genera preocupación, y que suele derivar en denuncias e investigaciones, es el de los billetes con mensajes de personas en una posible situación de trata. “Nunca llegó un billete así a mis manos, pero si fuese el caso no lo incorporaría al libro, me parece que no corresponde, pero deja claro el rol social que cumplen estos mensajes”, argumentó.

Cristian Paradela, autor de “Sociología del billete escrito en Argentina”. Foto: Florencia Salto

“El concepto de trabajo es indagar en lo cotidiano, la mirada observadora se detiene en las cosas que aparentemente no dicen ni cuentan nada, a contrapelo de lo que es la noticia, que hace más ruido mientras más drama sea”, comparó el autor.

Cristian ya está proyectando su próxima publicación, y adelantó que tendrá la misma lógica pero que estará relacionado con la arquitectura, el cine y la fotografía.

En vías de extinción



Con la reciente desaparición del billete de dos pesos, y la masividad del débito automático y las tarjetas de crédito, la continuidad de esta práctica se ve amenazada. “Los billetes que rayaban son de dos y cinco pesos, además de que da menos culpa, también da miedo rayar uno de mil pesos, porque puede que no sea aceptado como pago”, destacó.

Para el autor no sería raro que empiecen a desaparecer las leyendas e intervenciones y sostuvo que estamos ante “un punto de inflexión en nuestra relación con la moneda”.