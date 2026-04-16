Marzo 2026 con vuelos récord en Argentina: el aeropuerto de Viedma entre los que más creció en pasajeros

La actividad aerocomercial argentina cerró marzo de 2026 con números que reescriben el registro histórico del mes. Transitaron 4.636.151 pasajeros por los aeropuertos del país y se contabilizaron 35.956 movimientos totales, entre despegues y aterrizajes. Una de las mayores subas en vuelos se registró en Viedma.

La marca en Argentina superó el récord previo de marzo de 2025 (4.481.883), lo que implica una suba del 3% interanual para el mejor marzo jamás medido por la autoridad aeronáutica, según el informe difundido hoy por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Más vuelos en marzo 2026 en aeropuertos del interior

El informe subraya dos fenómenos que explican por qué el récord es relevante: la fortaleza del cabotaje como columna vertebral de la conectividad interna y el salto del segmento internacional, que alcanzó máximos tanto en pasajeros como en operaciones.

En el mercado doméstico, marzo registró 2.980.406 pasajeros de cabotaje, un nivel que según la ANAC, supera en 9% al mismo mes de 2023 (2.741.460). La lectura oficial es que el tráfico interno “sostiene su nivel de actividad a lo largo de los años” y refuerza su papel estratégico en la conectividad federal.

El dato más elocuente del mes aparece en el desempeño de aeropuertos fuera del AMBA: el informe destaca subas de pasajeros domésticos en Resistencia (+80%), Trelew (+49%), Bahía Blanca (+30%), Catamarca (+22%) y Viedma (+16%) frente a marzo de 2025.

Ese patrón sugiere que la demanda no crece de forma uniforme: se derrama con fuerza en terminales regionales, que ganan protagonismo como nodos de tráfico y no solo como escalas secundarias.

Marzo 2026 con incrementos de vuelos internacionales

El segmento internacional fue el gran motor estadístico del mes. ANAC reportó 1.655.745 pasajeros internacionales, un 17% más respecto del récord previo de marzo de 2025 (1.420.272). En paralelo, el sistema alcanzó 10.772 movimientos internacionales, superando en 15% la marca anterior de marzo de 2025 (9.327). Ambos registros convierten a marzo de 2026 en el mejor marzo histórico para el tráfico internacional argentino, tanto por demanda como por oferta efectiva de vuelos.

Al interior de ese crecimiento, el informe resalta aumentos interanuales de pasajeros internacionales en aeropuertos del interior: Rosario (+73%), Córdoba (+64%) y Jujuy (+48%), seguidos por Aeroparque (+18%) y Ezeiza (+11%).

Este detalle es clave porque muestra que la expansión internacional no depende exclusivamente de los dos grandes nodos porteños: también se apalanca en terminales provinciales que incrementan su capacidad de conexión con el exterior.

La “federalización” se mide en un número: 255.795 pasajeros al exterior sin pasar por Buenos Aires.

El dato que sintetiza el cambio de época es otro: 255.795 pasajeros viajaron al exterior de manera directa desde aeropuertos del interior, sin conexión previa en Buenos Aires. ANAC cuantifica el salto como +43% vs 2025, +104% vs 2024 y +162% vs 2023. En términos operativos, esto significa más rutas internacionales “punto a punto” desde provincias y una menor dependencia del AMBA como embudo obligado para salir del país.

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