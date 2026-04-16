Liga Confluencia: amenazaron a un integrante del cuerpo técnico de Regina y acusan al DT de La Amistad

"Te quedan pocos días", el mensaje que habría escrito el técnico de La Amistad.

En las últimas horas, la Liga Confluencia vive momentos de tensión luego de una fuerte amenaza que involucra a dos protagonistas del futbol del Alto Valle.

En sus redes sociales, Jonathan Maslowski, ayudante en Atlético Regina del director técnico Diego Napolitano, denunció que el pasado martes recibió una amenaza en la puerta de su local comercial, ubicado en la ciudad de General Roca.

En la publicación, el ex futbolista remarcó que la persona identificada por las cámaras de seguridad es Ezequiel Marengo, actual técnico de La Amistad. Además, recalcó que no tienen ningún tipo de relación entre ambos.

Marengo, el apuntado por Maslowski.

«Creo que algo así supera cualquier rivalidad, discusión de partido o chicana futbolística, no entiendo el motivo o el fin de algo así dado que todos fuera del deporte tenemos una familia que se preocupa y eso es lo que más me duele», remarcó.

En el video, se puede ver que esta persona llega al lugar, le saca una foto a la hoja, luego la deposita donde sea visible y vuelve a registrar con su celular el hecho. Tras este suceso, Maslowski realizó la correspondiente denuncia policial y está a la espera de las órdenes de la Justicia.

Este suceso se da a horas del partido que protagonizarán La Amistad y Atlético Regina en Cipolletti. El local y el Albo jugarán a partir de las 21:30 en el inicio de la 6° fecha de la Liga Confluencia. Será el primer partido luego de la gran final única que disputaron estos equipos en Allen.

El damnificado recibió todo el apoyo de Atlético Regina: «Repudia energéticamente lo sucedido. Nos solidarizamos con Jonathan, apoyamos la denuncia que realizó con la Policia de Río Negro y se lo acompañará hasta último momento». En las próximas horas, se espera que este suceso se esclarezca y no se descartan sanciones del Tribunal de Disciplina de la Liga.