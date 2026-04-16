Preparan en Bariloche una demanda colectiva por el tiempo que no pudieron acceder al gas

Aunque el flujo de nuevas conexiones al servicio de gas natural se restableció en Bariloche y la región el último verano, luego de una larga veda, las derivaciones judiciales sobre ese conflicto parecen no tener fin. Luego de presentar un amparo contra la empresa Camuzzi para exigir soluciones, los usuarios damnificados recurrirán una vez más a la Justicia para buscar un resarcimiento económico.

Patrocinados por la asociación civil de defensa del consumidor Codec ya habían presentado un amparo ante la Justicia Federal, que no llegó a tener un fallo definitivo, pero precipitó las obras sobre el gasoducto que permitieron otorgar nuevas factibilidades, suspendidas desde julio de 2022.

Ahora comenzaron a reunir datos y presentaciones para iniciar una demanda colectiva en el fuero civil con el objeto de obligar a Camuzzi a pagar una compensación por el sobrecosto que debieron afrontar cuando se les impidió acceder al gas de red.

SegúnPablo Chamatrópulos, presidente de Codec,la acción judicial será presentada en breve ante la justicia federal de Bariloche, pero agrupará a los damnificados de una veintena de localidades cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Una cuantificación gruesa de la propia organización estimó el perjuicio global en 300.000 millones de pesos (alrededor de 200 millones de dólares), que surgirían de cruzar los 15.000 usuarios perjudicados con otras dos variables: el tiempo que duró la veda y el costo extra que les significó la compra de gas envasado, calefacción eléctrica y otras alternativas.

Chamatrópulos dijo que el monto surgirá de los casos “testigo” que espera documentar Codec y de las pericias que ordene la Justicia. Señaló que la entidad dedicada a la defensa de usuarios y consumidores tiene abogados especializados y acumula experiencia en demandas similares, por ejemplo una dirigida contra Telefónica, también por cifras millonarias.

Aclaró que la de Camuzzi involucra cifras mayores porque se trató de “todo el consumo de gas” de miles de familias durante un tiempo prolongado, mientras que la de Telefónica remitía a diferencias de facturación con los montos del abono básico.

El caso Camuzzi podría representar indemnizaciones diez veces superiores a las reclamadas a Telefónica, que están en vías de homologación.

Con el fin de acopiar información Codec convocó a todos los usuarios afectados a presentarse para adherir a la demanda colectiva, con la documentación que tengan disponible. Chamatrópulos dijo que algunos de ellos “guardaron facturas de los garrafones” que compraban en forma periódica para abastecerse de gas y que tenía un costo “entre 15 y 20 veces superior” a las tarifas regulares de Camuzzi.

Aclaró que si el fallo es favorable beneficiará a todos los damnificados, porque “no se trata de un planteo individual”. Este medio consultó a la empresa sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Una disputa que se extendió por varios años

Las obras de “compresión” sobre el gasoducto Cordillerano estuvieron paralizadas durante el menos tres años, a pesar de los reclamos y gestiones, y se retomaron en 2025 luego de un acuerdo de Camuzzi con los gobiernos de las provincias involucradas.

Hasta que el otorgamiento de nuevas “factibilidades” fue retomada en enero pasado, hubo cientos de personas que construyeron sus viviendas, con cuantiosas inversiones en calderas y otras instalaciones, a la espera de recibir el gas, con todos los papeles presentados. Pero chocaban una y otra vez contra la negativa de la empresa distribuidora, que alegaba la saturación del sistema y la imposibilidad de incorporar nuevos clientes.

Chamatrópulos recordó que el amparo fue contra Camuzzi porque era la responsable directa de las inversiones.Pero en su momento también la empresa trasladó responsabilidades al gobierno nacional.

En este caso la demanda patrimonial estará dirigida a Camuzzi y se radicará también en la Justicia Federal, porque también podría existir una citación complementaria al Estado nacional, señalaron los abogados. Otra opción sería llevar el litigio directamente a la Corte Suprema de Justicia como “causa originaria”.