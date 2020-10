La imagen de un médico de Cutral Co que refleja el cansancio en salud

A más de seis meses de la llegada del coronavirus al país, el trabajo del personal de salud ha sido prácticamente sin descanso. En las últimas horas se viralizó una foto de un médico de Cutral Co, que se encuentra reposando sobre el piso del hospital de la localidad para reponer fuerzas y luego continuar con su labor en la primera línea de lucha contra el virus.

La imagen que fue publicada por un usuario rápidamente fue compartida por miles de personas.

"Es un médico de guardia del hospital Cutral Co en terapia. Son las 3 a.m. del.dia 4/10/2020. Acaba de intubar un paciente", escribió Aldo Beitia en su posteo donde se muestra un trabajador sentado en el suelo.

Y expresó el cansancio que tienen con varios meses sin respiro:

"No dan más! Están destruidos física y psíquicamente. Es muy injusto que la gente no entienda que debe quedarse en la casa. Que no debe hacer reuniones sociales, que no tiene que dejar que sus hijos vayan a las plazas a jugar al fútbol. La pandemia es de todos. La responsabilidad también!", manifestó en su red social.

Según el último reporte provincial, en Cutral Co hay 415 casos activos de coronavirus en la ciudad. En la vecina localidad de Plaza Huincul hay 166 pacientes contagiados.