La importancia de educar a nuestras mascotas

Los perros tienen una determinada carga genética que exige que a los animales deba ofrecérseles una actividad diaria, un propósito de vida, algo que hacer diariamente, porque de lo contrario comienzan a acumular estrés, frustración, ansiedad y, como consecuencia, terminan desarrollando problemas de conductas.



El perro no adquiere un comportamiento de la nada. Si la persona responsable del animal, no le dedica diariamente atención, tiempo y calidad, en algún momento comenzará a tener problemas de comportamiento. Ningún perro tiene un comportamiento de educación y costumbres, porque sí. “Para esto es necesario “prevenir” y anticiparse a los potenciales problemas de conducta que pueda generarse en nuestro perro, dependiendo de la raza y su genética”, explica Mariano Miñana, director de Neucan K-9 Adiestramiento Profesional K-nino, en Plottier.

Esta prevención se logra dedicándole tiempo de calidad, enseñanza con constancia y mucha paciencia. Sacarlo a caminar seguido - dependiendo tamaño, raza, genética y edad - es muy importante para sociabilizarlo.



Es fundamental tener en cuenta tres factores importantes al corregir ciertos cambios de conducta en un animal: la edad, las experiencias previas y la motivación interna del perro.

La edad, porque no es lo mismo educar un cachorro que un perro adulto. En un cachorro es más sencillo modificar sus conductas. Un Perro de 4 ó 5 años de edad ya tiene hábitos adquiridos transformados en conductas viciosas, por lo tanto, lleva su tiempo.

Las experiencias previas, de las buenas, como caminar mucho, ser sociable, conocer gente, el entorno público, eso facilita para aprender “nuevas conductas y enseñanzas”. Pero lamentablemente también puede haber experiencias previas malas y depende del grado de estas para trabajar y cambiar a conductas buenas.



Si el perro es aislado, nunca sociabilizó y desconfía de los humanos y otros animales, y encima coincide que tiene mucha edad, se deberá enfocar primero en generar un vínculo”, explica Miñana.

La motivación interna es lo que estimula al animal a hacer algo para obedecer y aprender más rápido. Cada perro es diferente en su individualidad, en algunos resultan más fáciles que en otros cambiar las conductas viciosas. Paulatinamente, en días o semanas se logra, concluye el experto.

Consejos para buenos tratos

No se debe “no sociabilizar”: los perros deben aprender a convivir y relacionarse con otros perros.

No castigar físicamente: el mejor castigo es la indiferencia. No prestar atención. Ej. si no queremos que el perro salte a nuestra pierna, cuando lo haga lo trataremos con indiferencia, cuando deje de hacerlo, entonces premiar.

Es importante la actividad física, de acuerdo a la edad del perro, y si hace frío o calor.

No hay que gritarle, su desarrollo auditivo es mayor al humano. Lo altera.

Se deben premiar las conductas que realiza como jugar, obedecer, etc.