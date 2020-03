La ineptitud de Kicillof

Zapala

Me resultan indignantes los discursos anodinos y a los gritos de Kicillof, a quien seguramente han hecho creer que es un gran político y economista. Yo no lo creo así. Lo único que hace es criticar al gobierno de Vidal, y con ello solo pone en evidencia su ineptitud para gobernar.

Nada dice del desastre que sí dejó Scioli -un invento de Menem- y humillado posteriornente por los Kirchner. Tampoco de la tremenda corrupción y saqueo del Estado en los gobiernos del 2015 hacia atrás y de los que el gobernador fue parte; además el autoritarismo, la persecución del que hiciera alguna crítica, el avasallamiento a los otros poderes, falta de respeto y cumplimiento de la Constitución, etc.

No se hagan ahora los distraídos de lo que hicieron y dejaron. Asuman la responsabilidad que les cabe, y no pretendan coronarse con la aureola de beatos. Sr. Kicillof, si no puede gobernar y en un acto de grandeza, dé un paso al costado; la mayoría de los bonaerenses se lo agradecerá.

Jorge Temi | DNI 7.567.867