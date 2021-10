Salió «La lección de los peces», el nuevo libro infantil del escritor de Viedma, Claudio García

Ya está a la venta "La Lección de los peces" un libro de literatura infantil del escritor viedmense Claudo García que cuenta con ilustraciones de Simón Salamida. También fue editado como ebooks y se encuentra en las plataformas Amazon, Apple Books, y Google Play.

La presentación de la obra se señala que "Claudio García despliega en este libro doce cuentos de literatura infantil, con variadas ideas y argumentos, que además están acompañados por bellas ilustraciones de Simón Salamida. Se destaca la unidad de la obra, pensada para entretener y enriquecer la experiencia de niñas y niños de 6 a 9 años, aunque, como toda literatura, cualquier lector sin importar la edad puede quedar atrapado también por la riqueza artística y lúdica de las historias".

Sobre su reciente obra García explicó que "hace un año pude editar un libro que reunía tres poemarios, Negros y Luminosos, una vuelta al género después de haber sacado tres libros de narrativa, y ahora pude saldar la inquietud de dar a conocer algunos relatos infantiles que tienen el plus no menor de contar con los dibujos de Simón, quien ya me había asombrado cuando el FER le encargó ilustrar la tapa de mi novela corta Mensajero".

Agregó que "en general para mí la narrativa es la entrada a un mundo subjetivo, sin ataduras de ningún tipo ni intención pedagógica, y puedo hacer volar la imaginación de manera ecléctica, siendo a veces más reflexivo, otras utilizando el humor y, en muchos casos siendo virulento o poco contemplativo cuando abordo historias vinculadas a la soledad, al amor, al sexo, a la lucha permanente entre el mal y el bien que anida en toda naturaleza humana".

"En ‘La lección de los peces’, recordando quizás los cuentos que me leían en mi niñez más temprana, trato sólo de entretener, de generar que una niña o un niño vuele con su imaginación, con la ayuda además de los dibujos de Simón, y que le quede esa moraleja positiva que intencionadamente tienen casi todas las historias, salvo quizás Venganza Animal, más emparentada quizás con aquellos relatos para chicos que escribió Horacio Quiroga que también fueron parte de mi infancia".



Por su parte, Salamida explicó que "poder ilustrar estos cuentos fue algo sumamente entretenido, porque yo ya conocía algo del trayecto de Claudio como escritor, entonces me habilito a cruzar datos gráficos entre su novela ‘Mensajero’ y este fenomenal libro de cuentos. De este modo y al mejor estilo de los personajes del cuento de Hansel y Gretel, fui dejando pequeñas migajas, para que aquellos lectores que conozcan la obra de Claudio, puedan encontrar el camino a casa".

"La lección de los peces" se presentará en el marco de las actividades de la próxima Feria del Libro en Viedma, con una jornada en una escuela y una segunda en la Plaza Seca.