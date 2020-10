La Legislatura aprobó sin debate el pliego de la fiscal de Rincón de los Sauces

Sólo 180 segundos demoró la Legislatura de Neuquén en convertir a Rocío Gabriela Rivero en la nueva fiscal de Rincón de los Sauces. Es la tercera designada en el cargo en los últimos cuatro años.

Rivero recibió 27 votos afirmativos y ninguno negativo. Tampoco hubo abstenciones; su pliego lo aprobó hasta el legislador Andrés Blanco (FIT) quien por lo general solamente acompaña la designación de defensores públicos.

Los tres minutos que tardó la Cámara en aprobar el pliego los consumieron la lectura del desangelado despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales y el repaso de la nómina de diputados presentes, que respondieron con un lacónico "positivo".

No hubo debate; una vez más los legisladores utilizaron su prerrogativa de no informarle a la sociedad las motivaciones de su voto.

La única excepción, una vez terminado el asunto, fue Soledad Martínez (Frente de Todos). Pidió la palabra "para ser consecuente con la discusión de la última sesión" y dejar constancia en el acta de las razones de su voto.

Dijo que Rivero demostró conocer con solvencia el Código Procesal Penal de la provincia, de la que no es oriunda. También "se preocupó por conocer la idiosincracia de Neuquén", manifestó "un grado de compromiso en relación a algunas particularidades de la realidad social de Rincón de los Sauces, una localidad a la que le resulta difícil contener a los profesionales que van a asumir responsabilidades en la administración de justicia".

Tercera fiscal en cuatro años

Rocío Rivero, abogada de Entre Ríos, nueva fiscal de Rincón de los Sauces. (Gentileza)

Rivero es la tercera fiscal designada en Rincón de los Sauces en los últimos cuatro años. Sus antecesores fueron Fabián Flores (2016/2018, se fue denunciando falta de apoyo del Poder Judicial de Neuquén) y Vicente Aiello (2018/2019, renunció por Whatsapp).

Al igual que ellos, ganó el concurso del Consejo de la Magistratura con menos de 50 puntos sobre 100.

Es de Paraná, Entre Ríos, se recibió en 2007 en la Universidad Católica y trabajó como asesora de concejales y medios de comunicación.

Se daba por sentado que la Legislatura le prestaría acuerdo: la intendenta de la ciudad petrolera, Norma Sepúlveda (MPN), declaró el estado de emergencia por la falta de seguridad y recibió apoyo político en los últimos días. Uno de los compromisos fue proveerle funcionarios judiciales.

Rincón versus Cutral Co

Rincón de los Sauces aspira a que la declaren cabecera de la Sexta Circunscripción Judicial, que aún no fue creada. "¿Por qué Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes y Chos Malal sí, y nosotros no?", es la pregunta que formuló la intendenta, citando las otras cabeceras.

Por ahora se conformaría con la designación de un juez de Garantías, otra antigua aspiración de la ciudad.

En la última reunión del Consejo de la Magistratura, el martes pasado, el consejero Marcelo Inaudi (Juntos por el Cambio) relató cuál fue su intervención en la reunión convocada por la intendenta.

"Rincón de los Sauces tiene narcotráfico, guerra de bandas, violencia de género, abuso sexual infantil y violencia. Ahora bien, en Cutral Co hay un enjambre de funcionarios judiciales: dos camaristas civiles, cuatro jueces de garantías, una oficina judicial, gabinete forense, un fiscal jefe, fiscales del caso, funcionarios, una defensora de circunscripción, defensores penales y civiles, una defensoría del Niño y del Adolescente, asistentes sociales, etcétera. Si uno mira la realidad de Cutral Co, díganme si no hay narcotráfico, guerra de bandas, violencia de género, abuso sexual infantil y violencia. Yo les dije en Rincón de los Sauces ¿se creen que todos sus problemas se van a solucionar con la designación de un juez?