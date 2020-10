Norma Sepúlveda: "hay que ser ingeniosos y dar respuestas rápidas"

La intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, siente que las respuestas no llegan con la urgencia que los problemas demandan. "Los funcionarios siempre dicen lo mismo: no hay presupuesto. Pero quienes tenemos la responsabilidad de gobernar debemos ser ingeniosos, no esperar a que se desborde la situación", dijo ayer a Río Negro.

Rincón estuvo cerca del desborde el 20 de setiembre, cuando un tiroteo entre dos grupos antagónicos se prolongó durante horas y alarmó a buena parte de la población. La ciudad no tenía las herramientas de prevención ni de contención necesarias. Hoy los involucrados están en libertad.

"La comisaría por ejemplo, se puso en funciones en pandemia, este año, pero es un pedido de 2012, y fue solicitada para que sea comisaría de la Mujer y la Familia", explicó Sepúlveda. "A eso me refiero cuando digo que las respuestas llegan pero tarde, no cuando las necesitamos".

Reunión en el municipio

Ayer Sepúlveda logró reunir en su municipalidad a la vocal del Tribunal Superior, Soledad Gennari, el fiscal jefe Pablo Vignaroli; Monserrat Morillo y Marcelo Inaudi del Consejo de la Magistratura; y los comisarios Guillermo Rivera y Néstor Castillo.

No asistió nadie del Poder Ejecutivo, en particular del ministerio de Seguridad.

La reunión duró alrededor de 3 horas, y participaron por la ciudad la intendenta Sepúlveda, la presidenta del Concejo Deliberante Daniela Rucci, y el asesor legal Marcelo Hertzriken Velasco.

Mesa técnica

La ausencia de representantes del Poder Ejecutivo le quitó definiciones más fuertes al encuentro. El punto más alto fue el acuerdo para crear una mesa técnica para pensar soluciones estructurales a los problemas que atraviesa la ciudad, y que reconocen múltiples causas.

Además de problemas de inseguridad, Rincón está atravesada por la violencia de género, los casos de abuso sexual, las adicciones y otras problemáticas que deben ser abordadas desde la salud pública.

Los Tribunales Vaca Muerta

La intendenta Sepúlveda, en la cabecera de la reunión en Rincón. (Gentileza)

El municipio volvió ayer a la carga con un antiguo pedido: la creación de la Sexta Circunscripción Judicial, o "los juzgados de Vaca Muerta" (ya que incluirían Añelo), para dejar de depender de Neuquén.

La ciudad capital está a 300 kilómetros, y las rutas no son buenas. "¿Por qué no podemos tener lo mismo que Cutral Co, Chos Malal, Zapala o Junín de los Andes?", pregunta el asesor del municipio Marcelo Hertzriken Velasco.

Gennari respondió que la creación de la Sexta depende de evaluaciones en las que deben intervenir los tres poderes. La mesa técnica reunirá estadísticas e información dura para fundamentar el pedido.

Cámara Gesell

La vocal sí expresó acuerdo con que la ciudad debe contar con una cámara Gesell para entrevistar a niños y niñas víctimas de violencia sexual. Y se comprometió a viajar en forma periódica para seguir los avances de los acuerdos.

Inaudi y Morillo explicaron los trámites que faltan para que una fiscal asuma en el cargo -algunos funcionarios creían que la reunión de ayer era para ponerla en funciones, pero todavía no recibió acuerdo legislativo- y hablaron sobre el proceso de cobertura de otros cargos, como el de juez de Garantías.

"El reclamo de la Sexta Circunscripción, que nos prometió hace años Jorge Sapag, es para que la gente sienta la presencia de la justicia de una manera más cercana", argumentó la intendenta Sepúlveda.

"Nuestro trabajo también tiene que apuntar a revertir el descreimiento hacia las instituciones; devolver la confianza de la población hacia la justicia y la policía", agregó.

Beneficio para la comunidad

Dijo que "el rol de la intendenta no es ocuparse de la justicia, pero la realidad es que en todas las localidades los pedidos caen en la municipalidad, y una se ocupa porque es en beneficio de la comunidad. Lo mismo pasa con las escuelas, se hace una acción porque es en beneficio de los chicos de la ciudad".

"Ya sé que en esta época de pandemia y de crisis económica todo es más difícil, pero se trata de entender que si una tiene que buscar alternativas y apuesta a dar soluciones, las soluciones aparecen", concluyó.