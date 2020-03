La ministra y el “Oeste neuquino”

Neuquén

A la Ministra de Seguridad y Trabajo Vanina Merlo de Neuquén: Me dirijo a usted, en el marco del debido respeto, con referencia a la posibilidad de “pedir apoyo a fuerzas federales para controlar el aislamiento en ‘el oeste’ “, conforme a titular de Río Negro (28/03/2020).



En tal sentido, le solicito que reflexione y evite tomar decisiones basadas en estereotipos y descalificaciones sustentados en prejuicios. La denominada “Zona Oeste” - y que no logro saber entre qué coordenadas se ubica- es un área densamente poblada, por lo que la circulación es proporcional a la cantidad de habitantes por km. cuadrado. Tengo domicilio en uno de los barrios que la conforman y las “categorizaciones “ y “rótulos” no ayudan, son innecesarios y no informan sobre la realidad.



Aprovecho la oportunidad de pedir a las autoridades provinciales y municipales que cuando visiten y/o mencionen a la “Zona Oeste”, la refieran por los nombres de los barrios.

Es una estrategia sencilla, sin costo alguno y desde un enfoque cultural.

La Saludo con atenta consideración.



Susana Ravalle

DNI 13.539.338