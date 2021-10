La NBA eligió a sus 75 mejores de la historia pero no está Manu Ginóbili

"Sería un gran honor si me nombraran en algo así. Creo que sería inmerecido si me eligieran, pero sería buenísimo. Si no, totalmente entendido, porque no esperaba en ningún momento estar", había declarado Emanuel Ginóbili sobre la selección de los 75 jugadores de la historia de la NBA.

Finalmente, la Liga más importante del básquet mundial dio a conocer esa nómina, cuyo sentido y cantidad obedece a que está cumpliendo 75 años. El argentino no fue seleccionado y sí lo fueron otros jugadores norteamericanos que incluso tuvieron menos éxito deportivo.

NBA hizo pública la elección a través de sus cuentas oficiales en las distintas redes sociales y rápidamente, como suele pasar en estos casos, hubo muchas críticas de fanáticos en todo el mundo.

The complete NBA 75th Anniversary Team ⬇️ #NBA75 pic.twitter.com/v8Tz5ixaab — NBA Communications (@NBAPR) October 21, 2021

Hay dos aspectos que pudieron haber metido a Manu en este selecto grupo: los resultados y el impacto que generó en el básquet mundial. El zurdo fue parte fundamental de los San Antonio Spurs en los cuatro títulos que obtuvieron durante su estadía en la competencia más relevante de la disciplina en el planeta.

Además, la influencia del bahiense siendo un extranjero en la NBA generó rebote en todo el mundo. No solo Argentina y el resto de Sudamérica se vieron representados por Ginóbili, sino que su paso por la Euroliga y el hecho de haber sido campeón olímpico en Atenas 2004 lo transformó en referencia para todo el básquet FIBA.

La nómina se dio desde el martes 19 hasta hoy (jueves 21). Los 75 elegidos fueron publicados de manera paulatina y en el último día se supo que tanto Manu como Pau Gasol, entre otros, no fueron seleccionados cuando su actuación en la NBA ha trascendido fronteras.

Otro que tampoco está, y que también fue compañero de Ginóbili en San Antonio, es Tony Parker. El base francés tiene méritos similares para formar parte de la elección, pero no fue considerado.

De los elegidos, Damian Lillard y Anthony Davis, dos excelentes jugadores de la actualidad, fueron los más criticados.

Lo paradójico es que en el video de presentación de la actual temporada, que comenzó el martes, Manu es uno de los protagonistas junto a las grandes estrellas del presente y de la historia.