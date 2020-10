La nuevas canciones de esta semana una sola playlist

Esta semana te proponemos, vía Spotify, la nuevo de Zero Kill junto a Marilina Bertoldi, la colaboración entre Conociendo Rusia y Fito Páez y The Nude Party. Además, The Rolling Stones (sí, siempre tienen algo nuevo), Diosque y nuestros La Estafa Dub. Y más, mucho más porque, como siempre, en estas listas hay de todo.

Bonus track

Sara Hebe regresa con un nuevo hip hop, un video grabado en cuarentena junto a las compañeras trans/travestis trabajadoras sexuales de Casa Roja Ammar. El videoclip, un rodaje de guerrilla a cargo de Malasangre Audiovisual.

Después de una pausa de diez años desde el lanzamiento de su último disco, Tom Findlay y Andy Cato finalmente lanzaron este viernes el nuevo álbum de Groove Armada “Edge Of The Horizon” a través de BMG.

Groove Armada. Foto: David Titlow.

Mezclando un crisol de estilos, “Edge of the Horizon” encapsula las diversas influencias sonoras que han marcado el pasado, presente y futuro del sonido Groove Armada. El álbum muestra su talento para fusionar elementos electro con la energía contagiosa de una banda en vivo. Tom y Andy se soltaron e invocaron influencias que incluyen LCD Soundsystem, Soulwax, Caribou y Tame Impala.

"Edge of the Horizon" presenta una alineación estelar de colaboradores invitados y vocalistas que dan vida a las producciones de Tom y Andy. El padrino del sonido “garage” inglés, Todd Edwards, canta el resplandeciente himno ítalo-disco "Lover 4 Now”. También aparecen en el álbum el ícono de la música house de Chicago Paris Brightledge y Nick Littlemore (Empire Of The Sun, Pnau) quien canta el himno de este gran regreso "Get Out on the Dancefloor".