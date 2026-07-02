«Histórico»: el frío polar llevó la nieve a Mar del Plata después de 35 años, mirá

El invierno paró los termómetros y quebró marcas que se mantuvieron intactas durante las últimas tres décadas. El ingreso de una masa de aire frío de origen polar tiñó de blanco la provincia de Buenos Aires y generó un hecho meteorológico histórico: volvió a nevar en Mar del Plata después de 35 años.

El fenómeno, que comenzó durante la noche del miércoles y se consolidó en la madrugada de este jueves 2 de julio, transformó por completo el paisaje costero habitual y llenó las redes sociales de filmaciones de vecinos sorprendidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el mapa de temperaturas extremas mantiene bajo alerta amarilla a 18 provincias, un escenario de frío generalizado que altera el ritmo de las actividades urbanas en gran parte del territorio nacional.

Postales desde La Feliz: cómo sigue el tiempo tras la nevada

La mañana en Mar del Plata arrancó con registros térmicos al límite, marcando una temperatura de -1°C. Los copos cayeron con fuerza sobre la arena y las zonas céntricas, modificando los planes de la jornada: