«Histórico»: el frío polar llevó la nieve a Mar del Plata después de 35 años, mirá
Una masa de aire polar cubre a gran parte del país y mantiene a 18 provincias bajo alerta amarilla. El fenómeno meteorológico de la madrugada rompió registros históricos en La Feliz, acumuló nieve en Tres Arroyos y obligó a suspender actividades deportivas por el congelamiento ambiental. Mirá los videos virales del fenómeno.
El invierno paró los termómetros y quebró marcas que se mantuvieron intactas durante las últimas tres décadas. El ingreso de una masa de aire frío de origen polar tiñó de blanco la provincia de Buenos Aires y generó un hecho meteorológico histórico: volvió a nevar en Mar del Plata después de 35 años.
El fenómeno, que comenzó durante la noche del miércoles y se consolidó en la madrugada de este jueves 2 de julio, transformó por completo el paisaje costero habitual y llenó las redes sociales de filmaciones de vecinos sorprendidos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el mapa de temperaturas extremas mantiene bajo alerta amarilla a 18 provincias, un escenario de frío generalizado que altera el ritmo de las actividades urbanas en gran parte del territorio nacional.
Postales desde La Feliz: cómo sigue el tiempo tras la nevada
La mañana en Mar del Plata arrancó con registros térmicos al límite, marcando una temperatura de -1°C. Los copos cayeron con fuerza sobre la arena y las zonas céntricas, modificando los planes de la jornada:
- El pronóstico para hoy: Las nevadas combinadas con lluvias leves continuarán hasta el mediodía. Hacia la tarde se esperan chaparrones aislados, y a la noche cesarán las precipitaciones con un cielo parcialmente nublado y una marca que se congelará en los 3°C.
- Impacto en las clases y el deporte: Si bien el Consejo Escolar local aclaró que no hay un comunicado oficial de Jefatura Distrital para suspender las clases en los colegios, el temporal obligó a cancelar la fecha local de atletismo de los Juegos Bonaerenses.
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