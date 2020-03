La nutricionista e influencer neuquina que comparte hábitos saludables en Instagram

Agustina Salvadó es neuquina, tiene 25 años, se recibió de Nutricionista en diciembre del año pasado, es vegana e instructora de yoga. También le gusta mucho cocinar y compartir sus recetas en Instagram (@veganasoulpower). Una influencer, sin quererlo casi, que no deja de aprender y enseñar cómo alimentarse de manera más sana cuidando el medioambiente y mostrando su respeto hacia los animales.

Agustina en pleno trabajo culinario.

"Me vine a estudiar Nutrición, aunque en realidad también quería estar en Buenos Aires un tiempo (se ríe). Estudié esa carrera porque siempre me interesó mucho la alimentación, cómo comiamos y desde muy chica y siempre me gustó la cocina. Estando en el colegio estudié pastelería en la escuela de Cocineros Patagónicos en Neuquén y me fascinó... y pensé en estudiar gastronomía, pero investigando un poco más me dije que con Nutrición podía saber mucho más sobre los alimentos, cocinarlos y demás, pero también está bueno saber qué nos hace a nosotros, a nuestro cuerpo, lo que comemos. La carrera siempre me interesó un montón, pero en segundo o tercer año me di cuenta que quizás no me estaban enseñando todo lo que yo quería aprender. ¿Por qué esto? Porque esto con relación al veganismo y vegetarianismo nos decían poquito y nada. Como que las recomendaciones generales son como para toda la población y hablaban poco de esto. La cuestión es que me dije que tenía que seguir estudiando porque esto me iba a dar una base para que yo el día de mañana pueda seguir estudiando. Me recibí en diciembre y ahora comienzo un postgrado en nutrición vegetariana y vegana, porque creo que hay que seguir estudiando.

Ensalada con sorpresa...



- ¿Cómo arranca esto de ser vegana?

Comenzó por curiosidad y estando en la carrera todavía, empecé a leer mucho sobre el gluten y su relación con lo neurológico. Dejé de consumir para probar y ver qué pasaba. Después volví a consumirlo. El tema de experimentar está bueno, porque por ahí te dicen, por ejemplo, que nunca podrían dejar de comer carne, pero está bueno tener la posibilidad de probar. Eso después nos deja poder hablar de un tema. Yo dejé de consumir carne cuando estaba ya en 2do. o 3er. año de la carrera cuando empecé a plantearme todo este tema de que me faltaba información, quería dejar de comer carne y no tenía la información. Y no fue todo de golpe. Lo que más consumía era pollo y fue lo primero que dejar de consumir por una cuestión de que leí sobre la industria ganadera argentina, y me dije que ya no más a mi cuerpo, todo es dudoso de donde viene el pollo y la contaminación, pero en principio no fue por el animal sino porque quería cuidar mi cuerpo y quiero cuidar el medioambiente ese fue mi punto de partida. Al mes dejé de comer carnes rojas y empecé a consumir legumbres que antes en mi casa no comía. Y después de 3 años dejé de comer pescado. Fue todo de a poco. Junto con este tema comenzó lo del huevo y de los lácteos, tampoco fue una decisión de hoy para mañana, fue todo un proceso. Fue siempre bien despacio. Los lácteos dejé de consumirlos porque sentía que simplemente no los necesitamos. Tranquilamente consumiendo otros alimentos, podemos obtener todo lo que tienen los lácteos y de mejor calidad. Y más allá que en el momento sea medio una moda, bienvenida sea, si esto sirve para que la gente empiece a probarlo está bueno, pero que lo hagan bien. Y quizás a lo largo del tiempo lo van a mantener porque les gustó.

Palmeritas express.



- ¿Cómo surgió lo del Instagram, incursionar en recetas y publicarlas?

Siempre compartí mis recetas, y me di cuenta de que por ahí me preguntaban cómo hacés una u otra cosa y yo respondía... la realidad es que ese Instagram surgió con una prima que se llama Silvina. Con ella cocinamos mucho y en un momento se nos ocurrió hacer pastelería vegana. Tuvimos muchos clientes, nos divertimos muchísimo, pero la verdad es que por la Facultad y otras cosas no le podíamos dedicar el tiempo para hacerlo bien. Entonces dijimos de dejarlo por el momento y mejor compartíamos nuestras recetas. Realmente me entretiene mucho, pero lleva su tiempo. Y es lindo ver como la gente te manda después lo que han hecho a partir de tus sugerencias, eso me pone muy contenta. Instagram es un medio en el cual te expresás y está bueno brindar información sana, que sirva. Cuando lo empecé todavía no estaba recibida, pero me puse a hablar más de la cocina y quizás no tanto de la salud, porque todavía no era nutricionista, pero sin dejar de lado de que cuando subo la foto de un plato tenga todos los nutrientes, esté completo... mostrando combinaciones, colores, texturas y que hacen que un plato quede riquísimo.

Ñoquis rosados.



- Con el tema de la pastelería, ¿cómo hacés?

Se me mezcló mi amor por la pastería, decir no voy a usar más manteca, ni huevos, sino que todo lo que muestro es azúcar blanca, harina blanca, básicamente la pastelería para ser perfecta necesita eso. Fue como reinventar todas las recetas y la verdad es que ya he hecho varias, que riquísimas y se puede. Es un poco acostumbrarse a un sabor que es un distinto. Y hoy en día si como una porción de torta vegana no me siento mal y hasta puedo comer más, pero si llego a comer otra torta quedo de cama. La realidad es que nuestros cuerpos cuando se acostumbran a comer de determinada forma después es complicado volver para atrás. El veganismo en la pastería es algo muy intesante. Llevar el veganismo a tu vida yo lo veo básicamente como un acto medio de paz, me da mucha tranquilidad en todo aspecto, no solo hacia mí misma porque me hace sentir bien, sino que al medioambiente y hacia los animales. Es más no me imagino hoy en día comiendo animales ni consumiendo lácteos. Como mi ámbito hoy en día es la nutrición, desde el lado de la salud esta alimentación te ayuda a prevenir muchísimas enfermedad y vas a tener mejor calidad de vida.

Sus platos tienen mucho color.



- Tu familia, tus amistades, ¿se prende con lo que cocinás?

Vivo con mi hermana y se copa con todo lo que hago. En casa no suele haber carne a menos que ella lo vaya a cocinar en el día. Mis amigas si vienen a comer a casa, yo cocino todo vegano. Mi novio come vegano, pero si salimos fuera a comer se pide otra cosa, pero sino me acompaña. Cuando voy a Neuquén me la paso en la cocina, pero me encanta, lo disfruto mucho. Con el tiempo mi madre empezó a comprar y probar productos para tenerme cuando voy de visita. A mi papá también lo he llevado a lugares veganos para que conozca lo que yo como. Y ya pasaron casi 7 años y no tengo tanta "crítica" por lo que voy a comer, pero la tuve y un montón. Obvio que este cambio lleva su tiempo, pero me parece clave para nuestra alimentación sobre todo y hoy en día saber de dónde viene lo que comemos. Tampoco hay que exagerar, pero conocer y ser concientes me parece que es clave. Y abrir un poco la cabeza, ya que hay mucho miedo de que este tipo de alimentación, sobre todo el veganismo, te va a traer alguna deficiencia y la realidad es que la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo y es que una dieta vegetariana e incluso vegana, en cualquier etapa de la vida va a ser adecuada siempre y cuando se controle, sea equilibrada, se vaya a ver a un nutriocionista. Ahora si como detalle importantísimo, llevando este tipo de alimentación, sí tenemos la obligación de suplementarnos con la vitamina B12, no te la podés saltear porque a futuro podrías tener alguna deficiencia grave.

- ¿Cómo leo una etiqueta para saber si lo que compro es saludable?

Para mí lo más importante de la etiqueta del producto son los ingredientes. El primer ingrediente que aparezca, así como dato nutricional, es el que más tiene el producto. Da igual después aprender cuántas calorías me aporte o hidratos de carbono. Yo básicamente me manejo en dietéticas y en ferias. Lo ideal es si cocinamos en casa también está bueno hacer en cantidad y frizar.

Un plato vegano completo.



Cómo armar un buen plato vegano

Básicamente hay cinco cosas fundamentales: legumbres, cereales, verduras crudas, cocidas y grasas. Dentro de las legumbres: lentejas, garbanzos, soja, todas. En cuanto a cereales: arroz, quinoa, mijo, fideos, una porción de pan... Verduras crudas la quieras, al igual que las cocidas. En grasas están el aceite de oliva, los frutos secos, la palta... No quiero decir de hacer un plato con todo esto, pero si asegurarnos que haya cada uno de ellos. Y obvio que cada uno lo va a preparar como más le guste.