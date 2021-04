La OMS pidió “no bajar la guardia” aún con la vacunación en pleno avance

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró en las últimas horas que ningún país debe bajar la guardia aunque la vacunación de su población contra el Covid-19 avance bien, y pidió que todos mantengan las medidas de prevención esenciales, como el uso de mascarillas, la higiene de manos y que se eviten las reuniones masivas.





“La gente que está vacunada debe continuar con las medidas, sobre todo cuando interactúa fuera de su círculo familiar, usando barbijo, limpiándose las manos y evitando participar en cualquier tipo de evento masivo. No queremos una nueva ola de la pandemia, no olvidemos lo que ha pasado incluso en países donde las campañas de vacunación son exitosas”, dijo la responsable de inmunizaciones en la Organización Mundial de la Salud, Kate O’Brien.

La experta mencionó que Chile es un ejemplo claro de este tipo de situaciones. “Han hecho un extraordinario trabajo de vacunación, pero los casos han aumentado. Eso no significa que la vacuna no funciona, sino que hay que utilizar todas las herramientas que tenemos para terminar con esta pandemia”, recalcó, haciendo referencia al hecho de que si bien la vacuna ralentiza los contagios y permite tener menos víctimas fatales, no es una solución única.

O’Brien recordó que “ninguna vacuna protege al cien por ciento”, aunque los que la reciben pueden confiar en que la probabilidad de enfermar (y sobre todo hacerlo de manera grave) es sumamente baja.

“Estas vacunas son fantásticas, muy efectivas y la mayoría de la gente que se vacune estará bien protegida, y no solo contra la enfermedad, sino también de transmitir el virus a otros que no están vacunados”, aclaró en un diálogo con usuarios a través de las redes sociales, que le realizaron consultas varias.



El lavado de manos sigue siendo una de las principales recomendaciones sanitarias.



O’Brien, quien es directora del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, explicó que la OMS está asesorando a los países que lo necesitan sobre los criterios a tener en cuenta en sus campañas de vacunación, tanto para terminar distintas etapas como para todo lo relacionado a la logística de compra y almacenamiento de las vacunas.

Asimismo, los expertos de la OMS analizan las informaciones científicas y emiten recomendaciones constantemente sobre las vacunas contra el Covid, que vale recordar, son eficaces, seguras y de calidad.



Una evaluación



Hasta el momento, la OMS ha concluido el proceso y emitido recomendaciones de uso de emergencia para las vacunas de las compañías Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y Janssen.

Las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac están siendo revisadas en estos días y se espera que la Organización Mundial de la Salud publique sus conclusiones sobre estas a más tardar la próxima semana.

Ya más entrado el mes de mayo, se esperan los resultados del análisis de las vacunas de Moderna y de la más mencionada por el momento, la rusa Sputnik V.

En tanto, la tercera vacuna contra el Covid-19 registrada en Rusia, la CoviVac, ha remitido a la Organización un paquete de documentos para su evaluación y aprobación por parte del organismo internacional, informó esta semana el Centro ruso Chumakov, quienes son desarrolladores del fármaco.



Dentro de las actividades masivas, se destacó la importancia de respetar los protocolos en eventos como la asistencia al cine.



Según el director de este centro, Aidar Ishmujamedov, se trata de un procedimiento “bastante largo”, pero que es necesario para poder en el futuro exportar la CoviVac a diferentes países que la soliciten.

No obstante, Ishmujamedov precisó que por el momento el preparado no se comercializará en el exterior, ya que la prioridad para Rusia es garantizar la inmunización de la población local, algo que se espera “para otoño o un poco más tarde” si todo avanza de la forma que viene.

Rusia tiene en la actualidad tres vacunas registradas: Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac, y se prepara para registrar en las próximas semanas el preparado monodosis Sputnik Light.



La variante india, una de las más contagiosas



La variante india del coronavirus causante del Covid-19, que podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia, muestra en estudios de laboratorio indicios de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud en uno de sus comunicados habituales.

Según explicaron desde la OMS, dicha variante incluye mutaciones “asociadas con un incremento de la transmisión” y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales.