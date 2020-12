La particular belleza de los cactus y de sus flores

Si sos una de esas personas que se olvida de regar las plantas o de darles los mínimos cuidados, esta nota es ideal para que le des una oportunidad a los cactus que tienen flores muy bellas y llamativas.

Por su facilidad de cultivo, el bajo mantenimiento, la gran variedad y características hace que cada vez más, los cactus ocupen un lugar importante en los hogares. La presencia que ofrecen los cactus, un papel importante a la hora de decorar, tanto el interior como exterior de una casa o el mismo lugar de trabajo donde las personas pasan gran tiempo del día.



Valeria López, de Roca, se dedica a producir cactus y suculentas. Pero no fue sencillo su comienzo -que como muchas personas- no disponía del tiempo para el cuidado que la mayoría de las plantas requieren. Fue así como López comenzó con cactus y suculentas. Es una buena opción para esas personas que viven muy ocupadas y se olvidan de las atenciones básicas como el riego, luz adecuada y otros detalles mínimos, pero indispensables para una planta.

“Siempre me gustaron las plantas, tanto de interior como de exterior, pero no conseguía que prosperen debido a que demandan cuidados especiales y sobre todo mucho riego”, cuenta Valeria a RÍO NEGRO. Sin embargo, Valeria nunca imaginó que los cactus transformarían su vida a partir de un par de “gajitos” que su suegra le llevó.



Al verlos aferrados con firmeza a la tierra, los esquejes prosperaban día a día, a pesar del escaso y casi nulo tiempo que la mujer podía dedicarles e hizo avivar el entusiasmo por las plantas.

“Hace unos 3 años floreció mi primer cactus y fue amor a primera vista, una floración tan espectacular, con muchos detalles y un aroma embriagador despertó en mí las ganas de tener más variedades, además son capaces de sobrevivir a condiciones extremas- que cuanto más extremas son- más florecen”, relata Valeria.



En esa búsqueda de ampliar variedades, Valeria López comenzó a estudiar e interiorizar sus conocimientos sobre cada uno de ellos, cuidados, necesidades para poder cuidarlos mejor. Desde hace un par de años, ya con gran cantidad de estas plantas, López decidió producir desde esquejes y comercializarlos en las ferias, para poder seguir comprando.



“La producción desde semilla primero debo encargarme de la polinización. Tenemos muchos polinizadores, pero no siempre se pueden encargar de todas las flores entonces los ayudo, una vez que consigo las semillas las colocó en un buen sustrato, un lugar adecuado y la naturaleza hace la magia”, indica la experta y añade: “personalmente es la manera que más me gusta ya que cada uno que germina y crece es diferente al otro”.

También hay cactus por esqueje o por hoja que es más rápida pero sin tanta sorpresa ya que son clones de las madres.

“Me defino como productora porque los cactus y suculentas que salen a la venta son producidos desde semilla, hoja, o esqueje en el patio de mi casa. Son nacidos y criados en General Roca, no son de reventa”, concluye López.

En cuanto al cuidado de los cactus , Valeria da una serie de recomendaciones para la zona del alto valle donde hay escasas precipitaciones, heladas en invierno y rayos UV elevados en verano.

Las particularidades del Valle



El riego en verano debe ser una vez por semana, cuando baja el sol, para que absorba el agua y durante la noche y la mañana el sustrato se seque. Así, cuando llega el sol fuerte no genera la humedad, que tanto les daña.

En primavera/otoño, el riego debe ser cada 15 días y por la mañana para que en el transcurso de la tarde se seque el sustrato y así se evita que una helada tardía o temprana, a las raíces.

Entre fines de mayo y mediados de agosto no se riega ya que los cactus entran en reposo y no necesitan agua, en caso de necesitarla absorben la humedad ambiente.

La necesidad de agua depende mucho de la ubicación, el clima -si llueve, corre viento o hay humedad ambiente.

Los cactus se mueren más por exceso de agua que por falta porque tienen mucha agua en su interior que les permite abastecerse en épocas de sequía.

En cuanto a la exposición solar, para las lobivia, rebutias, gymnocalycium, o la mamillaria, es aconsejable sol de la mañana hasta el mediodía, en su habitad natural crecen bajo arbustos o entre grandes rocas, que le proporcionan bastante sombra.



Los que son columnares cleistocactus, cereus, trichocereus toleran bastante bien el sol directo todo el día que al ser altos en su habitat natural no tienen nada de protección solar.

Los que son colgantes -cleistocactus winteri, cola de mononis, aporophillum, aporocactus -prefieren media sombra. Es que en su habitat natural crecen en las ramas de los árboles y las hojas de éstos los protegen de los rayos UV.

Los cactus tienen un gran porcentaje de agua en su interior, es por ello que en invierno hay que protegerlos de las heladas.

Algunas variedades



El “aporocactus mallisonii” (Aporocactus flagelliformis) originario de México es un cactus colgante, también conocido como cola de rata, flor del látigo, de color verde y puede medir hasta 1cm de diámetro.



Sus flores en forma de embudo son de color rosa pálido o rojo brillante. Es una planta atractiva tanto por sus tallos cilíndricos colgantes, verde claro u oscuro, cubiertos de espinas de 0,5 cm de longitud, y llamativas flores rosa, que aparecen a lo largo de todo el tallo en primavera y principios de verano y duran entre 3 y 6 días. No les gusta el calor, tampoco el frío extremo.

Prefieren la sombra y un poco de humedad en el aire. Cuando son jóvenes presentan un color verde brillante tornándose grisáceos con el tiempo. Es una planta longeva dura más de 10 años en casa. Con un sustrato bien drenado tolera suelos pobres y arenosos. el riego de 1 o 2 veces a la semana en primavera y verano, y cada 15 ó 20 días en invierno.

Trichocereus Hibrido: Los trichocereus son originarios de Sudamérica, son cactus columnares que pueden llegar hasta 5 metros de alto.



Las flores son grandes de color blanco o rojo y tienen la particularidad de abrir de noche, en este caso al ser un híbrido, el color de la flor es diferente. Las flores surgen de las areolas que se encuentran en la región media superior de los tallos. Desarrolla gran cantidad de hijuelos en sus areolas bajas formando colonias en muy poco tiempo ya que su crecimiento es acelerado. La coloración de los tallos es verde violáceo que se hace más oscuro cuando se expone al sol directo. Desarrolla 6 espinas radiales blanquecinas de casi 1 cm de largo y de 1-3 espinas centrales aproximadamente 2 cm de largo hacia arriba. La espina central posee una coloración más parduzca.

Notocactus mammllosus cactus globular originario de Uruguay, las flores suelen tener pétalos y estambres amarillos, con el estigma púrpura, fácil de cuidar y con floraciones generosas.



Es un cactus globoso que con el tiempo va adquiriendo forma columnar. Tiene areolas ovoidales y ligeramente lanosas, de las que emergen entre 10 y 13 espinas, entre las que podemos contar 3 centrales mucho más desarrolladas que las radiales.

Echinocereus Pectinatus originario del norte de México y suroeste de EE.UU. Único tallo columnar puede ramificarse en edad avanzada.



El tubo Floral aparece cubierto de espinas blancas y cristalinas y puede alcanzar hasta los 12 cm de diámetro cuando se abre por completo.

Los pétalos son de color malva rosado, más pálidos hacia la boca, hasta llegar al amarillo. El fruto es una baya redonda cubierta de un penacho de delgadas espinas.