Creó una residencia para artistas en la Patagonia y en 10 años pasaron todas estas maravillas

Suyai Otaño tenía un sueño: crear una residencia para artistas en San Martín de los Andes, donde vive entre lagos y cumbres nevadas, bajo el cielo puro de la Patagonia. Fotógrafa y docente, llegó desde Neuquén capital a esta aldea de montaña que ya conocía de las vacaciones familiares. Se instaló a fines del 2012 y en el 2013 le dio forma al proyecto que venía madurando, que abrió sus puertas ese mismo año. Manta es el nombre que eligió, porque siempre hay una a mano en las casas del sur para sentarse con esa sensación de abrigar el espíritu cuando el viento y la nieve recuerdan que estás al pie de la Cordillera. Eso quería que fuera Proyecto Manta, un espacio cálido para celebrar, la búsqueda, la creación compartida.

Residencia “Prácticas Cómplices” coordinada junto a Emilia Tosar. Año 2019.

Pasó ya una década y en todo este tiempo artistas que viajaron desde diversos puntos del país y desde México, Colombia y Chile desembarcaron para subirse a este colectivo mágico y pasar dos semanas en una casa a tres cuadras del lago Lácar donde escriben, bailan, pintan, fotografían, arman puestas en común, intercambiar experiencias. “Investigan y desentrañan prácticas artísticas y sus articulaciones con otros saberes”, señala Suyai. No todo pasa allí: también están los bosques, los lagos y montañas como escenarios naturales de película y otros espacios que se amoldan mejor a los proyectos en marcha.

No se trata, explica Suyai, de dictar clases desde el púlpito ni de producir un objeto lo más rápido que puedas. No hay ningún récord de velocidad que quebrar, pero sí el impulso de crecer juntos en el acierto o el error, de cambiar la forma de pensar, la perspectiva: la ruta puede tener rectas, pero también curvas, diagonales, pausas y la convicción de que hacer una escala para investigar no es perder el tiempo.

Cerro Chapelco. Caminata residencia del año 2017.

Residencia de artistas del año 2017.

Todo transcurre en la tierra donde reina el volcán Lanín, a 400 km del barrio Sapere donde se crió en Neuquén, 280 km de Bariloche y 1500 km de Buenos Aires. En Manta, su lugar en el mundo, las residencias pueden ser temáticas, albergar talleres y seminarios o virar a otro rumbo mientras avanza. Lo que no cambia es la esencia: no vas a escuchar voces que presumen de sus éxitos solitarios, pero sí de caminar a la par.

Encuentro en el 2015.

Residencia 2018. Fotos: Suyai Otaño.

Así lo dicen artistas de la Patagonia que conocen de primera mano el proyecto. Lucía Bonato, por ejemplo: «El foco está puesto en el compartir, en la puesta en común, en el tejido de redes afectivas a través de las prácticas artísticas«. O Marina Cisneros: «En Manta, sobre todo de Suyai, aprendí que vivir del arte es vivir en arte, en estado de clínica constante«. Mercedes Schamber aborda otro costado: «Hay alegría y diversión al encontrarnos, hablamos, mucho, bailamos, reímos y el tiempo se hace eterno«.

Caminata por el Mirador bandurrias, lago Lacár.

Cuando arrancó, Suyai sabía que quería hacer algo, pero aún le faltaba terminar de perfilar la idea. En un viaje a Buenos Aires conoció la residencia para artistas Proyecto Urra que le dio una pista de ese mundo de posibilidades que la esperaba. Y lo que siguió, fue definitivo: su paso por la residencia Curadora en San José del Rincón (Santa Fe) le dio la certeza de que había encontrado lo que buscaba. Allí estuvo dos semanas en el 2013 para hacer una manta con telas y aún recuerda cada detalle, aquella sensación al trabajar con coordinadores experimentados en la gestión cultural que apostaban a lo colectivo. Era eso. Volverá este año y hay mucho para celebrar: Curadora también cumple una década en el 2023.

¿Cómo son las residencias?

Así las describe Suyai: «Suelen ocurrir durante las temporadas bajas, hay menos gente en la ciudad y estamos casi siempre con capucha por las lluvias incesantes. La caminata de iniciación es hacia La Islita en la Comunidad Mapuche Curruhuinca, el bosque más hermoso. Una noche nos juntamos en la casa de Sasa Mai, una artista que nos deleita con su universo, aromas, velas y poesía», dice.

Por las mañanas cada artista suele estar más en su mundo. «Y a la tarde nos damos una vuelta por Lolog a la casa-taller de Vale Conte que nos comparte sus nuevas investigaciones y obras que rodean el patio de su casa», agrega.

Cuenta también que suelen caminar por bosques y montañas, sintiendo el viento fresco y limpio del aire, lagos y miradores. Que algún día sorpresivo llega Horacio Occhi de Aluminé y comparten hallazgos, dudas e interrogantes de cada investigación. «Nos acompañamos y asistimos en los proyectos, registramos, escribimos, tiramos ideas, cargamos cosas en las mochilas, elegimos escenografías, recolectamos materiales, creamos objetos, esculturas, cosas», agrega. Y señala que cada artista se prepara para su trabajo, y al mismo tiempo para el hacer de los demás: «El encuentro entre artistas residentes y artistas de la zona siempre se activa».

Residencia durante junio con el artista Fabián Bercic. Año 2017

También se activan las preguntas: «¿De qué forma estamos disponibles para otra cosa en otro tiempo? ¿Cómo cambiamos de frecuencia y nos sumergimos en investigaciones sutiles y más respirables que potencien cambios en nuestras prácticas y vidas cotidianas? ¿Cómo generamos puestas en acción artístico-afectivas que desarticulen estructuras que nos presionan? ¿Cómo abrimos tiempo allí donde no hay para apostar por gestos que posibiliten otras formas de relacionarnos?»

La búsqueda de las respuestas se activa cada día, en cada residencia, en cada encuentro.

Las voces de artistas y gestores culturales de la Patagonia que participan de los encuentros

Lucía Bonato: "El foco está puesto en el compartir"

Lucía Bonato participando del Seminario Volverse Sismografx con Marie Bardet y Silvio Lang. Año 2022

«Proyecto Manta para mi es escuela y refugio, un espacio que me vió crecer y me acompañó en el desarrollo de mi carrera profesional como artista contemporánea patagónica. A pura tracción y gestión Suyai arenga modos de producción que escapan a la lógica porteña de competencia en el sistema del arte. El foco está puesto en el compartir, en la puesta en común, en el tejido de redes afectivas a través de las prácticas artísticas.



Este es un buen ejemplo: En 2019 me invitó a dar una charla con les residentes de esa edición sobre un proyecto en el que estaba trabajando. A partir de ese encuentro se dió una amistad con uno de ellos, santafesino, quien en pandemia con su espacio promovió un programa de formación online del que fui parte y que como cierre proponía una muestra colectiva con les participantes en la Ciudad de Santa Fe.

Viajé a esa expo con mi proyecto y allá entablé otra hermosa amistad con uno de mis compañeros, con quien por año y medio trabajamos juntes en un proyecto expositivo que en este momento está en la sala Lidaura Chapitel, de San Martín de los Andes. Gracias a la propuesta de Suyai Santa Fe y San Martin de los Andes tienen un diálogo fluido en lo que al arte se refiere. Lo valioso de MANTA, a mi entender, es la apuesta a la construcción de vínculos afectivos para promover prácticas federales donde lo importante es pensar juntes otras maneras de estar y producir en el arte contemporáneo nacional.

Marina Cisneros: "Esa fogata que anima a los artistas"

Marina Cisneros en unos de los encuentros “Fuego en la torre” en el Estudio de Pancho Amoroso. Año 2019.

«MANTA es esa fogata que arrima a los artistas, ofrece un ritual de transformación con otras y otros, un punto de encuentro para hacer y pensar el arte, que ha logrado convertirse en una de las riquezas culturales más importantes de la Patagonia. Suyai es quien inicia el fuego cuando se arriman las artistas, ella propone y encanta.

Cuando el fuego toma fuerza la magia sucede sola, Suyai con aires de misterio logra seducir la escena y convocar a quienes, sabe, van a mantener esa llama viva. Cada propuesta invita a encontrarse y complotar, explorando nuestras propias ficciones, transitando acciones individuales, colectivas y empáticas. En MANTA, sobre todo de Suyai, aprendí que vivir del arte es vivir en arte, en estado de clínica constante, es proyectar tus días y la vida misma desde tu filosofía artística».



Mercedes Schamber: "El cuerpo pide Manta por muchos años más"

Mercedes Schamber trabajando en su instalación de los encuentros “Fuego en la torre”. Año 2019.

Había nevado mucho, toda la noche. Comenzaban las vacaciones de invierno y Bariloche era un caos. El colectivo logró salir, con cadenas, y muy lentamente logramos llegar a salvo a San Martín de los Andes. Creo que duró más de cuatro horas el viaje. Me estaban esperando, faltaban unos minutos para comenzar el taller-laboratorio. Me cambié rápidamente, ingresé al salón acomodándome la ropa aún, queriendo sentarme en el piso en un solo movimiento. Fue ahí que me trasformé en un río.

Manta es un proyecto de mucha calidad y generosidad, donde se viven experiencias extraordinarias. Cada encuentro es desafiante, convoca a poner el cuerpo, a sentir y pensar sobre nuestras prácticas en relación al lugar donde vivimos. Pero fundamentalmente hay alegría y diversión al encontrarnos, hablamos, mucho, bailamos, reímos y el tiempo se hace eterno.

Valeria Conte Mac Donell: "¿Qué es MANTA para mí?"

Valeria Conte en los encuentros “Fuego en la Torre” junto a la curadora Eva Grinstein. Año 2019. Fotos: Suyai Otaño.

Una oportunidad para conocer artistxs y docentes de otros lugares.

Una fiesta. Los encuentros traen celebración.

Una expectativa. Cada actividad en MANTA nos acerca nuevas formas de pensar nuestra práctica.

Una red de conexiones, vínculos, referentes y afectos.

Un dolor de panza, una movilización hacia la profundidad del malestar que genera la desorientación tan preciada para crear.

Y un muchas gracias siempre.

"El espacio artístico independiente más importante al sur del Río Colorado"

Performance de Horacio Occhi en la muestra “Fuego en la torre” . Año 2019

Manta es un refugio para artistas. Un lugar de encuentros y residencias artísticas basado en San Martín de los Andes agita sin parar desde hace diez años y a esta altura no es exagerado decir que logró convertirse en el espacio artístico independiente más importante al sur del Río Colorado.

No sé si necesitamos necesariamente definirnos… aunque tampoco es dejar que nos asocien con las velas, el suéter de lana, el río, el lago, el caldén, el hongo, el pino, el desierto, el ciervo, la trucha, el chocolate y la nieve… igual, un poco lo van a hacer. Patagónico también es quedarse encajados en la nieve por temporales y tener que cambiar fechas de los encuentros, o mirar todas las temporadas de una serie por retiro voluntario.

Vamos casi siempre caminando, emponchados y siempre hay algún lugar calentito para juntarnos a beber, comer y terminar bailando muy incentivados. Después taza taza cada uno para su casa, kiloooometros hacia la reclusión, trabajar, hasta que llegue el nuevo encuentro«

Suyai Otaño: Mini bio

Suyai Otaño nació en la ciudad de Neuquén, en 1984. Cursó estudios de artes visuales en Argentina, Cuba y México. Realizó el Posgrado en Prácticas Artísticas Contemporáneas en la UNSAM en el año 2021. Imparte talleres de investigación y experimentación en arte. Sus prácticas artísticas se desarrollan entre la fotografía, performance y escritura. Vive y trabaja en Patagonia Argentina donde fundó el proyecto de residencias Manta. Editó su primer libro Twin Otter T-87 junto a Malén Otaño con la Editorial DocumentA/Escénicas.

Cómo postular a una residencia

Carolinas Arias, co-gestora de Manta hasta el año 2017, en el Taller ir de Pesca con Claudia Del Río y Santiago Villanueva, año 2016.

Cada residencia tiene una duración, forma de organización y de postulación distinta dependiendo del formato, la temática y la época del año. Algunas son becadas, otras de financiamiento mixto entre Manta y el artista participante, otras con ayudas de fondos externos, ya sean del Estado, de privados, familia y amigos.

Más información: www.proyectomanta.com