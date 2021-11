La Peña: Cuando la tele era un integrante más de la familia

Cada uno tendrá su historia sobre cómo llegó la tele a su casa. Aunque a algunos nos llegó bastante más tarde. Ni hablar del color que se demoró en los pueblos más alejados, pero que en el Mundial 78 nos sorprendió.

En realidad mi tía Marta tenía televisor color desde mucho antes. Era un blanco y negro modificado superficialmente. Una pantalla de acrílico verde, rojo y amarillo permitía convertir el aburrido blanco y negro en un tele de tres colores, siempre iguales y en la misma posición, pero color al fin.

En 70 años de la tele argentina pudimos ver de todo, aunque en un tiempo era el único encuentro para ver en familia. No había modo de esquivar algunos programas. Era tan poderoso que había que hacer un paréntesis en los juegos para ver El Zorro, o los domingos para ver cada capítulo de Invasión V, donde los seres humanos en apariencia se convertían en lagartos.

No eran tantas opciones, más bien pocos canales con alternativas en algunas horas del día. En el interior del país era más acotado y en muchos casos dependíamos del clima. Si nevaba en el cerro se cortaba, si había mucho viento se cortaba y así otros factores.

Pero en la década del 70 fue el tiempo de la tele en familia. La tele invitaba a disfrutar de un programa, una serie, una película. Nadie hablaba porque no existía la chance de poner pausa y volver a ver algo que nos perdimos.

Esa tele de actores reconocidos nos acompañó por muchos años. Había noticias que no se discutían, porque el lema era si lo dice la tele es verdad. Hoy cualquier mensaje en redes sociales puede llenarnos de dudas sobre la veracidad de una noticia.

La tele era un verdadero acontecimiento familiar.

En 70 años cambiaron mucho las cosas, pero quién no recuerda sus programas favoritos, sus novelas, sus dibujos animados, porque crecimos como si el tele hubiera sido quien nos cuidaba todo el tiempo. Ver tele era casi el sinónimo de estar seguros, porque la tele era una más de la casa.