La Peña: el folclore demanda más espacio en la Manzana

Salud por la salud de la Fiesta de la Manzana, cada vez más imponente y cada año con más público. De solo observar las imágenes aéreas podemos advertir que no para de crecer y que el espacio destinado al festejo está quedando chico.

La Manzana está instalada como una de las fiestas más convocantes del país. No voy a entrar en eso de que es la más grande porque en todas las fiestas dicen lo mismo. Pero es un tema difícil de discutir, porque en esas afirmaciones se meten datos objetivos como deseos y emociones de organizadores que legítimamente aspiran al éxito de su fiesta.

Indiscutible el éxito de la Manzana. Pero para quienes defendemos el folclore y las tradiciones, tiene sabor a poco en este rubro. Solo Jorge Rojas en la grilla no alcanza para satisfacer a un público que demanda ese género, pero que extrañamente cada año tiene menos espacio en el escenario mayor. No se trata de una cuestión de gustos de los organizadores, sino de que ellos contemplen a todas las demandas del público.

Tampoco estoy de acuerdo con la carpa regional. Para ser justos, en el escenario deberían convivir los artistas nacionales e internacionales consagrados que llegan todos los años, pero también los regionales que buscan un espacio para mostrar lo que hacen.

No se trata de subir a todos al mismo escenario si no hay parámetros de calidad, pero sí de darle la chance a los mejores de que estén en el escenario grande. Así como se genera espacio para el rock local en el lugar al que todos quieren llegar también se debería dar espacio al folclore.

La fiesta luce vital y llena de atractivos y no debería privilegiar géneros por sobre otros, sino satisfacer gustos de todos.

El folclore, y se ve en la carpa regional, tiene muchos seguidores, y será necesario tener en las grillas a exponentes que son capaces de convocar, como se vio por años. No sé si va a ocurrir, pero es en definitiva la voz de muchos que se preguntan por qué no hay más folclore.