La Peña: El país de la chacarera y de la cultura centenaria

Hay que pasar por esa provincia para entenderlos. Hay que pasar por ahí para sentirlo. Hay que sumarse para vivir la experiencia musical que encierra su tierra.

Porque no es casual que la Madre de Ciudades sea un poco el camino musical del folclore. En Santiago del Estero uno planta una papa y sale una chacarera, levanta una piedra y sale un músico, abre una puerta y surgen mil emociones desde el alma.

Santiago del Estero festejó el 25 de julio nada menos que 468 años de vida, que no son otra cosa que 468 años de cultura, de música. Santiago es pura raíz, pero es una mezcla única de colores, sabores, sonidos. Uno va a Santiago y se encuentra con todo eso junto. Santiago es amable, es atrapante, Santiago tiene gente con sangre cargada de música y de afectos.

Y no es una metáfora. Santiago acumuló en cientos de años una cultura que se puede mostrar con grandeza, fue capaz de convertir su chacarera en una industria, hizo posible que sus comidas trasciendan fronteras y tuvo tantos hijos musicales que enamoran. Porque basta con buscar exponentes del folclore, que en Santiago se reproducen todo el tiempo. El caso de la familia Carabajal es el ejemplo más famoso de las generaciones que se suceden en la provincia y siguen saliendo nuevos exponentes. Pero a la par de ellos hay aprendizaje todos los días. Es como que la sangre santiagueña tiene un alto componente de tradiciones y de folclore. Santiago es calor, es sol, es temperatura, pero a la par es alegría. Santiago es capaz de reproducir los mejores exponentes de la música y al final del camino pareciera que no se terminan nunca.

Salud Santiago del Estero por tanto legado, por ser la impulsora de una buena parte de la cultura, por cultivar cada día nuevos exponentes para que las raíces se mantengan intactas a pesar de la acumulación de centenarios.

Que lo que venga sea más música, más tradiciones, más sellos distintivos y más chacareras.

SUSCRIBITE A TODOS TENEMOS UN PLAN

Todos los viernes lo que tenés que saber para el fin de semana.