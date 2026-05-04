¿El mejor mes del año? Por qué mayo podría ser clave para frenar la inflación y atraer dólares

La economía argentina ingresa en el segundo trimestre del año con señales de alivio en las variables macroeconómicas. Tras el pico inflacionario de marzo, las estimaciones privadas para el mes de abril proyectan un índice que oscila entre el 2,4% y el 2,6%, lo que representaría una caída de casi un punto respecto al mes anterior. Este dato no solo rompe la inercia alcista que comenzó en mayo de 2025, sino que prepara el terreno para un mes de mayo que especialistas califican como «potencialmente el mejor del año».

Para el periodista especializado Pablo Wende, este escenario responde a un punto de inflexión en la dinámica de precios. «Abril rompe esa inercia y mayo podría, incluso, perforar el 2% si la tendencia se mantiene, favorecido por un dólar recontra planchado y la ausencia de factores estacionales como el inicio de clases o vacaciones», analizó en su columna de Río Negro Radio.

Cosecha récord: el «mini círculo virtuoso» que le permitirá al Central sumar US$3.000 millones

El optimismo oficial se sustenta en la «cosecha gruesa». Mayo es históricamente el mes de mayor liquidación de divisas, y este año la logística de camiones hacia los puertos muestra niveles que no se registraban hace tiempo. Se estima que el Banco Central podría acumular reservas por encima de los 3.000 millones de dólares solo en este mes, consolidando un esquema de estabilidad financiera.

«Si hay camiones, significa que hay más choferes, más consumo en ruta y más carga de combustible. Se mueven un montón de cosas más allá de lo financiero», destacó Wende, subrayando que la falta de brecha cambiaria desincentiva la retención de granos por parte de los productores y acelera la liquidación.

Récord de venta de motos y acciones de YPF por $6.700: los nuevos refugios del ahorro

Mientras que el consumo masivo en supermercados y la venta de autos (-13%) muestran retrocesos, el sector de las dos ruedas registra un crecimiento histórico. En abril se vendieron 80.000 motos, una cifra inédita para el mercado local que representa un salto del 51% interanual. Este fenómeno está traccionado por la reaparición de créditos con tasas a la baja y la demanda de sectores vinculados al delivery.

En sintonía con la búsqueda de cercanía con el pequeño inversor, YPF anunció un «split» de sus acciones. La compañía dividirá sus papeles en una relación de 10 a 1 para que el precio por unidad pase de los actuales $67.500 a unos $6.750, facilitando el acceso a ahorristas minoristas. Además, la App de la petrolera se transformará en una Fintech, permitiendo tener saldos remunerados y comprar acciones desde el móvil.

Alerta por los combustibles: el precio del petróleo sube en el mundo y presiona los surtidores

Sin embargo, el horizonte de baja inflacionaria enfrenta un obstáculo externo: el precio internacional del petróleo. El barril de Brent escaló hasta los 114 dólares tras las tensiones en el Estrecho de Ormuz y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la custodia militar de buques petroleros.

Esta suba presiona directamente sobre los surtidores locales. «El congelamiento de precios de YPF vence el 10 de mayo. Si el petróleo se mantiene arriba de los 110 dólares, es muy probable que veamos nuevas subas en la nafta, lo que inevitablemente impacta en el resto de los precios y complica el objetivo de seguir bajando la inflación», advirtió Wende.

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