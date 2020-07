La Peña: Empanadas digitales en un escenario de aislamiento

La definición de empanada digital no parece ser muy tentadora, pero tiene su explicación en tiempos en que todo lo público y masivo está paralizado.

Una empanada digital suena más bien a una creación informática, pero en este caso se trata de una de masa y relleno como las mejores, solo que degustada imaginariamente a partir del relato de sus hacedores. La convocatoria a competir por la mejor elaboración de una empanada no es nueva, pero sí lo es que se haga de este modo, a la distancia y sin poder sentir el aroma ni disfrutar del sabor de una buena empanada argentina.

Lo único posible es imaginarla.

Pero vale la idea de crear un producto a la distancia y no detenerse. Que la pandemia no nos paralice y que podamos seguir disfrutando y participando de cada acontecimiento que formaba parte de nuestra vida cotidiana.

Se trató en este caso del segundo Festival Federal de la Empanada BA Capital Gastronómica, donde compitieron representantes de toda la Argentina.

La propuesta de Jujuy ganó el premio a “la mejor empanada del país”. Juzgada del único modo posible, a partir de los videos, de los ingredientes utilizados y de los relatos. Todo a la distancia, pero suficiente para saber si es una buena elaboración.

Un catamarqueño, logró el segundo puesto en el certamen donde algunos propusieron verdaderas innovaciones, aunque no lograron ajustarse a las exigencias de lo que se entiende como la empanada que nos representa como país.

Esta convocatoria se hizo un año después de su primera edición en Mataderos donde asistieron más de 150.000 personas, en 2020 se presentó como un evento online y federal para nuevamente celebrar nuestra Independencia.

Más allá de lo que pueda plantear cada uno con su propuesta, el encuentro sirvió también para mostrar versiones de empanadas cada vez más necesarias como la empanada vegana, y versiones sin TACC. Eso sí, todos se quedaron con ganas de probarlas.